Ateliers d’écriture en résidence

L’écrivaine et comédienne, Sophie DAULL, a fait le déplacement pour cette occasion et a animé les premiers ateliers de la résidence d’écriture en faisant part de son expérience.



"La Région a toujours eu à coeur de soutenir les actions qui visent l’accompagnement et la formation des artistes auteurs. Cette volonté s’inscrit dans notre Schéma Régional de la Lecture Publique et de la Littérature Réunionnaise dont l’un des objectifs est d’inciter au développement des résidences d’auteurs. La création littéraire est un matériau essentiel à l’imagination et à la transmission. C’est le véhicule de nos valeurs et de nos identités."

Nadine GIRONCEL DAMOUR, Conseillère Régionale