Ateliers Vacances dans les Musées Régionaux

Réunion des Musées Régionaux Agenda des musées

LES ATELIERS DE LA CITÉ DU VOLCAN Les inscriptions pour nos ateliers vacances de janvier sont ouvertes ! Par téléphone au 0262 59 00 26 ou par mail anna.payet@museesreunion.re. Attention : places limitées.



SEMAINE 1



Du mardi 07 au vendredi 10 janvier 2020 de 9h30 à 12h30.



Stage d’initiation au jonglage et à l’équilibre. Pour les 6-14 ans (12 enfant maximum).

Tarif : 48 € (matériel et gouter fournis + Cinéma 4D)

3h/jour sur 4 jours pour t’initier aux arts du cirque avec l’association Piton des Z’arts

Mise à disposition du matériel de jonglerie et des tapis de sport pour l’acrobatie Au programme : bolas, diabolos, assiettes chinoises, jonglage, massues…



SEMAINE 2



Du mardi 14 au vendredi 17 janvier 2020 de 9h30 à 12h30.

Tarif : 12€/matinée (matériel et gouter fournis + cinéma 4D).



Mardi : Atelier Créatif (pour les 4 - 6 ans)

Contes, petits jeux de théâtre, suivi d’un atelier créatif : création de masques, peinture, paillettes à coller, gommettes...



Mercredi : Atelier "Fabrique ton mobile volcan" (pour les 6 - 12 ans).

Comprendre ce que sont les volcans, leurs caractéristiques et leurs diversités. Pour faciliter la compréhension, les enfants fabriqueront et repartiront avec leur maquette mobile de volcan. Visite thématique incluse



Jeudi : Atelier "Fabrique ton volcan en éruption" (pour les 6 - 12 ans).

Durant cet atelier, laissez libre cours à votre imagination et à votre créativité. Imaginez votre volcan, avec de l’argile modelez-le et peignez-le à votre guise. Le « clou » de l’atelier : l’éruption de votre volcan ! Visite thématique incluse



Vendredi : Atelier "Jouets optiques" (pour les 6 - 9 ans).

Atelier créatif et manuel animé par Romain Marchand de Aponi Pictures pour explorer les origines du cinéma et expérimenter les 1ères tentatives d’animation des images. Les enfants réalisent des thaumatropes, folioscopes,…



LES ATELIERS DE KÉLONIA Les inscriptions pour nos ateliers vacances de janvier sont ouvertes ! Uniquement par téléphone au 0262 34 66 14. Attention : places limitées.



SEMAINE 1



Du lundi 13 au vendredi 17 janvier 2020 de 9h30 à 12h30.

Tarif : 80 € (inclus : visite du musée, matériel et gouter fournis)

Public : à partir de 6 ans.



Atelier arts plastiques "Au fond de l’eau" avec l’association Gaïa.

En écho avec le projet de design biologique "Mineral accretion process" mené par le designer David Enon à la Réunion, les enfants seront invités à la création artistique autour de la thématique des coraux. Ce projet de création de structures immergeables permet à la vie des coraux et des poissons de se réinstaller dans les fonds marins dévastés. Voir site web : david.enon.free.fr



SEMAINE 2



Du lundi 20 au vendredi 24 janvier 2020 de 9h30 à 12h30

Tarif : 80 € (inclus : visite du musée, matériel et gouter fournis)

Public : à partir de 6 ans.



Atelier arts plastiques : « Le plastique c’est... pas si Fantastique ! »

Cette semaine d’atelier récup’art explorera le thème de la consommation du plastique dans le quotidien, en utilisant les bouteilles en plastique récupérées comme produit de base. Différentes œuvres seront réalisées avec les bouchons et les bouteilles, pour être exposées sur le site de Kélonia afin de sensibiliser les visiteurs sur la problématique des déchets plastiques dans l’environnement marin.



LES ATELIERS DU MUSEE STELLA MATUTINA

SEMAINE 1



Du mardi 7 au samedi 11 janvier 2020 de 9h30 à 12h30.

Tarif : 80€ pour la semaine de stage (en vente à la billetterie du musée)

Public : à partir de 8 ans.

Réservations au 0692 68 16 66 ou au 0262 34 59 60 ou par mail sur stella.reservations@museesreunion.re



Stage de théâtre : Une invitation à faire découvrir l’univers du théâtre aux enfants et le plaisir du jeu comme moyen d’expression. Le stage se finalisera par une restitution en présence des parents le samedi matin.



SEMAINE 2



Du mardi 14 au samedi 18 janvier 2020 de 9h30 à 12h30.

Tarif : 16€/jour (en vente à la billetterie du musée)

A partir de 6 à 12 ans (goûter fournis).

Réservations par mail stella.reservations@museesreunion.re ou par téléphone 0692 68 16 66



Atelier arts plastiques : à partir d’une approche contemporaine des arts plastiques et de protocoles liés aux médiums des arts (formes, matières et couleurs), les jeunes seront invités à la création autour de la thématique de l’exposition temporaire « Tschiéga ségas, Musiques et danses de l’océan Indien ».



Mardi : A l’instar des grands peintres (Kandinsky, Klee...), produire, peindre et dessiner à l’écoute des musiques thématiques.



Mercredi : Création d’instruments de musiques traditionnelles en terre et argile.



Jeudi : Création de pochettes et de disques créoles (collages, peintures).



Vendredi : Création de figurines dansantes ou de parties du corps (pieds, mains, bras, jambes...) à la recherche de mouvements dansés.



