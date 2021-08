Atelier numérique PRE (Programme de Réussite Éducative) à Portail

Dans le cadre du Contrat de Ville et des actions du Programme de Réussite Educative (PRE), un atelier numérique était organisé ce jeudi 26 Août 2021, à la Maison de quartier de Portail.

Le but est de familiariser les parents à l’outil informatique, que ce soit pour leurs démarches personnelles ou professionnelles. Ce groupe de parents, accompagné par l’éducatrice Gaelle PAYET profitera de 4 séances. Ils pourront mieux suivre la scolarité de leurs enfants et mieux comprendre les dangers d’internet. Ils apprendront à surfer sur Pronote, EduConnect. Ainsi ils pourront effectuer des démarches en ligne telles que : demande de bourse, régler la cantine ou encore inscrire leurs enfants au lycée.

Pour cette première séance, les participants ont appris à être à l’aise avec internet. Selon Cynthia VAITY Coordonnatrice du PRE:”Ces ateliers sont utiles.Aujourd’hui, le numérique est partout. Nous ne pouvons faire l’impasse sur l’éducation au numérique. Beaucoup de parents se disent dépassés. Alors nous répondons à cette demande en nous adaptant au contexte”.

Pour rappel, le PRE vise à accompagner des enfants et des jeunes habitant le quartier prioritaire Portail-Bois de Nèfles qui présentent des signes de vulnérabilité en prenant en compte la globalité de leur environnement.. Ainsi, les familles bénéficient d’un suivi individualisé pour une meilleure réussite de leur enfant, qui est défini en commun accord avec l’équipe du PRE. Le PRE se situe au sein du volet éducatif du Contrat de Ville.