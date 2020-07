Atelier : initiation à la bande dessinée au Musée du Sel - juillet/août

Atelier au Musée du sel : initiation à la bande dessinée. Création individuelle et réalisation collective.Pendant les vacances juillet / août 2020.Planning des 14 séances :Les 7, 8, 9, 16, 17, 21, 22, 23, 28, 29 et 30 juillet et les 4, 5 et 6 août. Atelier non continu.Le samedi 8 août au matin. Restitution des travaux ateliers (travail collectif des participants).Horaires :de 13h30 à 14h00 : visite guidée.de 14h à 16h : Atelier.Enfants de 6 à 12 ans.10 participants par séance. Masque obligatoire.Gratuit.Inscription au 02 62 34 67 00 / ou par mail : museedusel@cg974.fr