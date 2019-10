Société Atelier gourmand pour les marmailles de 1000 Sourires à La Magie Des Glaces Pendant toute une matinée, les enfants de l’Association 1000 Sourires ont pu découvrir les coulisses de “La Magie Des Glaces”. Les Very Important Marmailles (VIM) étaient invités dans l’atelier du célèbre artisan glacier qui se trouve dans leur quartier à l’Etang Saint-Paul. Ils ont appris à confectionner crème glacée, sorbets et autres gourmandises, grâce aux artisans de cette entreprise familiale.

Vêtus de tabliers et coiffés chacun d’une charlotte, les marmailles ont démarré cette matinée gourmande par un petit-déjeuner. “Mais maintenant que vous avez dégusté vos brownies, c’est à vous de jouer les enfants. C’est vous qui allez travailler pour le reste de la matinée”, lance ensuite Caroline Badts, gérante de cette entreprise familiale.

Déguster des gourmandises et transmettre des valeurs Avec l’aide des équipes de La Magie Des Glaces, les VIM se sont ainsi appliqué à fabriquer chips en chocolat , biscuits à la pistache, rochers coco, sorbet banane, crème glacée au chocolat et autres pâtisseries individuelles, etc.

Pour Fabrice Badts, cette matinée gourmande était l’occasion d’ouvrir les portes de son atelier aux enfants du quartier de l’Etang à Saint-Paul où est implantée la boutique familiale. “On fait des glaces en famille depuis plus de vingt ans, raconte-t-il. Au départ, on faisait nos glaces dans la maison familiale, avant de s’installer dans cet atelier du Port il y a deux ans. Pour nous, le plus important reste de proposer des produits artisanaux, faits avec passion”.

Apprendre en se régalant Dans la bonne humeur, les marmailles apprennent à façonner des biscuits à la main, à peser les ingrédients mais aussi à respecter les mesures d’hygiène. “On range et on nettoie au fur et à mesure, les enfants. C’est à ça qu’on reconnait un bon professionnel : son espace de travail doit toujours être propre”, prévient Fabrice Julienne. Même si les petits gourmands sont concentrés, et ils en profitent pour goûter à chacune des étapes. “J’adore la glace au chocolat, et maintenant je sais comment on la fait”, s’exclame Marjorie, au moment de déguster la crème glacée qu’elle a fabriqué avec ses copains.

“Pour nous, c’est un réel plaisir d’accueillir ces enfants et de les voir repartir avec leurs créations qu’ils pourront partager avec leurs familles à la maison”, se réjouit Caroline Badts, gérante de La Magie Des Glaces.

“L’association est heureuse d’avoir pu permettre aux enfants de vivre cette matinée gourmande et ludique, grâce à l’équipe de La Magie des Glaces, qui nous a chaleureusement accueillis. C’était une occasion pour les enfants d’apprendre en s’amusant, et surtout en se régalant, résume Ibrahim Ingar, président de l’association.

239 opéations réalisées

et 10 067 marmailles parrainés.



Site de l'association : ourires.re

1000 Sourires c'est à ce jour :opéations réaliséesetmarmailles parrainés.Site de l'association : www.1000s www.facebook.com /1000sourires . Lu 194 fois





Dans la même rubrique : < > Chloé Gali couronnée Miss Sainte-Marie 2020 St-Paul: Inauguration du groupe d'habitations SHLMR Grand Pourpier