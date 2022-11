Revenir à la Rubrique CINOR Atelier de Maillage d’Écologie Industrielle Territoriale (EIT) à la ZAA Pierre Lagourgue / Gillot



Cet atelier a pour but d’identifier les potentielles synergies qui pourraient se créer sur la zone de La Mare, et se tiendra le jeudi 8 décembre 2022 de 8h30 à 12h, à la salle de conférence de l’aéroport Roland Garros (Sainte Marie).

Cette démarche volontaire et sans engagement sera l’occasion pour les représentants des entreprises de présenter leur activité et d’exprimer leurs attentes en matière d’optimisation de dépenses de traitement des déchets, de transport ou de stockage. > Cliquez ici pour vous inscrire !

Le projet d’Écologie Industrielle Territoriale (EIT) , c’est quoi ?

Basée sur l’économie circulaire, qui repense l’économie linéaire dans un cercle vertueux de développement durable, l’écologie industrielle favorise les synergies entre acteurs économiques d’une même zone d’activités. Les déchets d’activité des uns peuvent devenir la matière première des autres, par exemple. Les mutualisations de moyens ou l’optimisation de matériels sont aussi possibles au sein du réseau constitué.

Ce concept d’écologie industrielle invite à changer les modes de consommation en limitant le gaspillage des ressources tout en développant la compétitivité des entreprises. La CINOR, la société aéroportuaire Roland Garros et son prestataire Synergie Péï, vous invitent à un atelier de maillage d’Écologie Industrielle Territoriale (EIT) de la Zone d’Activités de la ZAA Pierre Lagourgue / Gillot.Cet atelier a pour but d’identifier les potentielles synergies qui pourraient se créer sur la zone de La Mare, et se tiendra le jeudi 8 décembre 2022 de 8h30 à 12h, à la salle de conférence de l’aéroport Roland Garros (Sainte Marie).Cette démarche volontaire et sans engagement sera l’occasion pour les représentants des entreprises de présenter leur activité et d’exprimer leurs attentes en matière d’optimisation de dépenses de traitement des déchets, de transport ou de stockage.





Dans la même rubrique : < > Témoignage d’un nouveau #Kuber – Qualitropic SCOT Cinor, participez aux réunions publiques !