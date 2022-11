Atelier d’informations sur les opportunités d’affaires en Afrique de l’Est et de l’océan Indien

L’Afrique de l’Est est la sous-région la plus dynamique du continent affichant des taux de croissance supérieur à 5% au Rwanda, en Éthiopie, et au Kenya. Elle représente toute une série d’opportunités pour les entreprises françaises liées principalement à ses besoins de modernisation et de rénovation de ses infrastructures ainsi qu’à la croissance de sa classe moyenne. Ce marché de 420 millions de consommateurs où la demande de biens de consommation et de services ne cesse de croître est également l’un des mieux connectés grâce à un écosystème télécom parmi les plus développés. Tous ces facteurs contribuent à l’ascension de l’Afrique de l’Est en tant que pôle de croissance sur la scène mondiale.