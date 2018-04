<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul Atelier culinaire Zarlor Gourmand Chez Monmanzé L’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest vous propose une immersion en plein cœur du berceau du Peuplement, dans le quartier du Tour des Roches, chez Julicia. Rendez-vous le samedi 21 avril prochain pour un atelier culinaire dans une ambiance chaleureuse…





Julicia livrera ses astuces et ses secrets… et fera entrer les participants de ce Zarlor Gourmand dans la vie quotidienne des Réunionnais.



Vous préparerez ensemble un cari volaille la cour au coco ainsi que de la « col coco » traditionnelle, qui seront ensuite présentés lors du repas convivial, accompagné de zistoirs lontan.



De 9h à 15h30, une expérience à ne pas rater !



On vous dévoile la recette… : 1 atelier culinaire + 1 déjeuner + 1 grand bol de ti zistoirs lontan + 3 verres de bonne humeur… Le tout dans une marmite de partage, chez Julicia ! Vous avez déjà l’eau à la bouche ? Réservez en ligne cet atelier dès maintenant !



► + d’infos sur ce Zarlor Gourmand de Julicia

Infos et résa : www.ouest-lareunion.com / 0810 797 797 (service 0,054 € / min + prix d’un appel local) Dans les coulisses de Chez Monmanzé…



Bois sous tôle, murs recouverts de vacoa, nappes fleuries, mobilier sans prétention, décoration artisanale et grande cuisine au feu de bois… Depuis un peu plus de trois mois, Julicia vous accueille chez elle, dans un cadre purement créole, dans le berceau de La Réunion – le quartier du Tour des Roches à Saint-Paul – pour partager des repas traditionnels, concoctés avec passion et dans les règles de l’art.



Chez Monmanzé, l’authenticité se savoure, se vit, s’apprend, se partage au coin d’une table ou lors d’ateliers.

Ses plats mijotés, ses gâteaux délicieux et son talent de cuisinière commençaient à avoir une sérieuse réputation dans le quartier où elle réside depuis plusieurs décennies. Il aura tout de même fallu attendre une ultime reconversion professionnelle pour que Julicia se décide enfin à accueillir le public chez elle : « Tous les jours, mais le midi seulement pour l’instant.»



« Zélicia » – comme on l’appelle – désirait depuis longtemps partager un savoir-faire acquis auprès de ses parents et grands-parents, perpétuer l’esprit et les traditions lontan par la préparation, sur commande, de savoureux et typiques repas créoles.



Dans cet espace jouxtant la demeure familiale, l’immersion est totale et non feinte. On est bien « chez l’habitant ». Mme Barlieu n’hésite pas à non seulement partager le repas avec vous mais aussi à évoquer ses conseils en cuisine… et son histoire, pour le moins exceptionnelle.

Pour en profiter, il suffit d’appeler la veille pour réserver. Vous pouvez même demander à Julicia de préparer le plat que vous aimeriez déguster ! C’est simple, elle sait tout faire : coq massalé, rougail tamarin, civet canard… mais pas cabri par contre, cabri i fatigue a moin « .

Le matin, Laurent, son mari, aura été chercher les ingrédients chez les planteurs et éleveurs du coin. En arrivant à midi, vous découvrirez les marmites bientôt prêtes, chauffées à feu doux sur un grand boucan juste à côté.

Débute alors un moment fait de sincère convivialité, où l’on profite autant du moment, de l’ambiance, que de ce qu’il y a dans son assiette. Le temps semble suspendu. Le repas (20€ seulement) comprend l’apéritif, l’entrée, le plat principal et une série de desserts.



Tout est concocté sur place. Cerise sur le gâteau – patate, manioc ou ti son – il n’est pas rare que quelques artistes, amis de la famille, passent pour manger… et pousser la chansonnette.



Déjeuner Chez Monmanzé, c’est la promesse de passer un instant unique et sympathique, réellement typique, totalement hors du temps.



Julicia et sa petite famille peut accueillir jusqu’à une trentaine de personnes. Elle propose aussi des ateliers cuisine lontan pour les adultes et artisanat pour les enfants.



Vous êtes à la recherche d’authenticité ? C’est bien là qu’il faut aller ! Pour tous les épicuriens, curieux, gourmands, Julicia – Chez Monmanzé – une habitante du berceau historique de La Réunion, ouvre sa maison, sa cuisine et son cœur pour un moment de découverte, de partage, de passion et de bonne humeur autour d’un atelier culinaire à base de coco, fruit emblématique de Saint-Paul.Julicia livrera ses astuces et ses secrets… et fera entrer les participants de ce Zarlor Gourmand dans la vie quotidienne des Réunionnais.Vous préparerez ensemble un cari volaille la cour au coco ainsi que de la « col coco » traditionnelle, qui seront ensuite présentés lors du repas convivial, accompagné de zistoirs lontan.De 9h à 15h30, une expérience à ne pas rater !On vous dévoile la recette… : 1 atelier culinaire + 1 déjeuner + 1 grand bol de ti zistoirs lontan + 3 verres de bonne humeur… Le tout dans une marmite de partage, chez Julicia !Dans les coulisses de Chez Monmanzé…Bois sous tôle, murs recouverts de vacoa, nappes fleuries, mobilier sans prétention, décoration artisanale et grande cuisine au feu de bois… Depuis un peu plus de trois mois, Julicia vous accueille chez elle, dans un cadre purement créole, dans le berceau de La Réunion – le quartier du Tour des Roches à Saint-Paul – pour partager des repas traditionnels, concoctés avec passion et dans les règles de l’art.Chez Monmanzé, l’authenticité se savoure, se vit, s’apprend, se partage au coin d’une table ou lors d’ateliers.Ses plats mijotés, ses gâteaux délicieux et son talent de cuisinière commençaient à avoir une sérieuse réputation dans le quartier où elle réside depuis plusieurs décennies. Il aura tout de même fallu attendre une ultime reconversion professionnelle pour que Julicia se décide enfin à accueillir le public chez elle : « Tous les jours, mais le midi seulement pour l’instant.»« Zélicia » – comme on l’appelle – désirait depuis longtemps partager un savoir-faire acquis auprès de ses parents et grands-parents, perpétuer l’esprit et les traditions lontan par la préparation, sur commande, de savoureux et typiques repas créoles.Dans cet espace jouxtant la demeure familiale, l’immersion est totale et non feinte. On est bien « chez l’habitant ». Mme Barlieu n’hésite pas à non seulement partager le repas avec vous mais aussi à évoquer ses conseils en cuisine… et son histoire, pour le moins exceptionnelle.Pour en profiter, il suffit d’appeler la veille pour réserver. Vous pouvez même demander à Julicia de préparer le plat que vous aimeriez déguster ! C’est simple, elle sait tout faire : coq massalé, rougail tamarin, civet canard… mais pas cabri par contre, cabri i fatigue a moin « .Le matin, Laurent, son mari, aura été chercher les ingrédients chez les planteurs et éleveurs du coin. En arrivant à midi, vous découvrirez les marmites bientôt prêtes, chauffées à feu doux sur un grand boucan juste à côté.Débute alors un moment fait de sincère convivialité, où l’on profite autant du moment, de l’ambiance, que de ce qu’il y a dans son assiette. Le temps semble suspendu. Le repas (20€ seulement) comprend l’apéritif, l’entrée, le plat principal et une série de desserts.Tout est concocté sur place. Cerise sur le gâteau – patate, manioc ou ti son – il n’est pas rare que quelques artistes, amis de la famille, passent pour manger… et pousser la chansonnette.Déjeuner Chez Monmanzé, c’est la promesse de passer un instant unique et sympathique, réellement typique, totalement hors du temps.Julicia et sa petite famille peut accueillir jusqu’à une trentaine de personnes. Elle propose aussi des ateliers cuisine lontan pour les adultes et artisanat pour les enfants.Vous êtes à la recherche d’authenticité ? C’est bien là qu’il faut aller ! Ville de Saint-Paul





Dans la même rubrique : < > Adhésion à l’Association Nationale des Conseils d’Enfants et des Jeunes Fin des travaux sur la plage des Roches Noires