A la Une . Atelier cuisine pour les non-voyants : La forêt noire fait recette

Des passionnés de cuisine attendaient ce moment de gourmandise avec impatience. Accompagnés par l’IRSAM, 6 non-voyants ont confectionné une généreuse forêt noire grâce aux conseils du chef Sébastien Ramuscello. Par Prisca Bigot - Publié le Dimanche 11 Juillet 2021 à 12:34

"Incorporé et non mélangé", Jean-Philippe Sévagamy est un élève assidu. Le professeur de braille a même préparé des fiches pour l’occasion. C’est à son initiative qu’un atelier de pâtisserie s’est tenu ce vendredi dans les locaux de "La Réunion des chefs" à Saint-Pierre. 5 autres non-voyants avaient ainsi pour mission de préparer une forêt noire.



Pour les y aider, quelques moyens techniques comme une balance parlante et Lydie Lebon. L’opératrice Avejiste au SAMSAH DV de l’IRSAM leur a fourni également de précieux conseils et des "repères pour être autonome et pouvoir refaire le gâteau chez eux". Le toucher, l’odorat et l’ouïe ont ainsi été en éveil.



Outre le matériel adapté à l’ergonomie des pâtissiers en herbe, "c’est le coeur qui parle", a livré le chef cuisinier Sébastien Ramuscello. Génoise au chocolat, chantilly et cerises griottes pour le goût mais aussi le coeur et le partage comme autres ingrédients essentiels à la recette.



Pour l’IRSAM, l’objectif de cette matinée est surtout de montrer qu’il existe des moyens de lutter contre l’isolement, d’accompagner et de prendre confiance en soi.



Stimulés et forts des techniques apprises auprès du chef cuisinier, les pâtissiers se sont donnés pour prochain défi de s’attaquer à un monument de la gastronomie française: le macaron.





Prisca Bigot En charge de la région sud de l'île, j'ai la main verte, le pied marin et la tête dans les nuages.... En savoir plus sur cet auteur