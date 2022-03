Atelier Territorial pour la création de l'Agence Régionale de Biodiversité

Avec ses différents partenaires et notamment la Région Réunion, le DEAL, l'Office Français de la Biodiversité, les travaux ont porté, entre autres, sur les attentes et les besoins spécifiques de la CASUD sur son territoire. A ce sujet, il a été rappelé que les orientations stratégiques du projet de territoire de la CASUD se déclinent selon 4 orientations :



* Prendre soin de l'environnement et renforcer l’autonomie énergétique du territoire pour en assurer la durabilité et la viabilité pour les générations futures ;

* Réaffirmer l’identité rurale, environnementale du territoire et réunir les conditions permettant de sécuriser l'autonomie alimentaire ;

* Renforcer l’attractivité économique du territoire et assurer l’inclusion des actifs et des habitants par une offre de formation d’accompagnement adaptée ;

* Mobiliser les ressources nécessaires pour accélérer la transition écologique en fondant une expertise et des équipements valorisant l’économie circulaire.



Le vice-président de la CASUD a pu également précisé que la biodiversité est une thématique importante aux yeux du Président de l'intercommunalité, André Thien Ah Koon. Ainsi cette thématique est traitée au sein de chaque opération de la CASUD et notamment dans dans celles liées au Contrat de Progrès du Plan Eau Dom.



Et parmi les opérations d’investissement menées par la Direction de l’Eau et de l’Assainissement, les exemples les plus marquants sont :



- La préservation des espèces protégées dans le cadre de la mobilisation de la source Edgar Avril sur la commune du Tampon – suivi écologique et mise en place de mesures compensatoires ;



- La découverte d’un réservoir unique de biodiversité (colonies reproductrices de Puffins Tropicaux) dans le cadre de la réhabilitation de la source Cazala sur la commune de Saint Joseph ;



- Le démantèlement des ouvrages de captage d’eau qui ne sont plus exploité pour reconstituer la continuité écologique des cours d’eau : Captages de la Table 1 et 2 et de Bras Long 2 sur la commune de l’Entre Deux.



La CASUD a donc pu démontrer à ses différents partenaires que les enjeux environnementaux et de sauvegarde de la biodiversité sont au coeur de ses actions et qu'elle pourra ainsi accompagner activement et positivement la prochaine Agence Régionale de la Biodiversité de La Réunion dans la réalisation de ses missions.