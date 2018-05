Astronomie dans les écoles de Saint-Paul

Permettre à tous les écoliers saint-paulois d’acquérir des notions ou de consolider leurs connaissances dans le domaine de l’astronomie est la volonté de Ville de Saint-Paul qui propose un programme de découverte aux écoles de la commune. Depuis 2017, la commune de Saint-Paul propose ainsi aux écoles de son territoire d’adhérer à ce programme né de la volonté du maire de démocratiser la discipline.



Ce programme destiné en priorité aux élèves de cycle 2 et 3 permet aux élèves de découvrir, à travers un atelier scientifique et ludique, l’application de l’enseignement reçu en cours. Pour animer ce programme, la commune de Saint-Paul a fait appel à Frédéric Charfi, directeur de l’Observatoire «Vaison Ventoux », enseignant de formation et passionné d’astronomie et d’astrophysique.



Depuis la mise en route de cette opération, plusieurs établissements ont choisi de travailler sur des projets en lien avec l’astronomie et de profiter de la présence de Monsieur Charfi pour mettre en place des veillées astronomiques au sein de leur école, invitant ainsi les parents à découvrir à leur tour, le ciel sous un autre angle.



Ce lundi 30 avril 2018, les enfants de l’école Eugène Dayot ont pu participer à une animation sur le thème de la lumière et de l’ombre du cycle jour-nuit, et ont pu découvrir notre étoile, le Soleil à travers un instrument spécifique emmené par le directeur de l’observatoire.



De son côté, la commune de Saint-Paul a fait l’acquisition de trois télescopes qui sont mis à disposition des établissements sur simple demande. Les veillées astronomiques pour le grand public n’ayant pu avoir lieu en début d’année à cause des intempéries seront à nouveau programmées dans les prochains mois.