A la Une .. Asthme/allergies : Bien choisir son activité physique

Parmi les Français qui souffrent d’asthme et d’allergies, beaucoup d’entre eux hésitent à avoir une activité physique. Et pourtant... Par P.J - Publié le Jeudi 20 Avril 2023 à 08:04





• L’interview : "Bien choisir son activité physique" avec Tony Rénia, coach Sport-Santé

• Question-réponse La question d’Hakim : « Bonjour. Quand on est asthmatique et que l’on veut faire du sport en extérieur, il faut prendre en compte les pics de pollution ou la météo ? »

La réponse du Pr Bruno Crestani, pneumologue à l'hôpital Bichat Claude-Bernard AP-HP (Paris), et Président de la Fondation du Souffle

• Le témoignage : "Je suis asthmatique et je pratique un sport" avec Stéphane, asthmatique et marathonien Toutes les informations sur la Fondation du Souffle : lesouffle.org



