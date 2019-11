Assurance vie: Une mère détourne l'argent de ses enfants

Fabienne, 49 ans a hier été jugée devant le tribunal correctionnel de St-Pierre pour avoir détourné l’argent de ses deux enfants. Un pécule laissé via une assurance par leur père décédé en 2012. De 20 000 euros chacun, le livret A des deux enfants est passé à 1 euro en un an.



D’abord installée dans l’Hexagone puis de retour à La Réunion avec les enfants, Fabienne, avare d’explications quand la présidente du tribunal Corine Peinaud lui a demandé où est réellement passé l’argent, a prétendu qu’il aurait servi à l’achat de nourriture, de vêtements et de jouets. Pourtant, selon les informations de la grand-mère, la mère de famille aurait plutôt acquis deux voitures sans permis. La grand-mère élève depuis 2017 les enfants puisque Fabienne éprouve des difficultés à s’en occuper.



Pour le ministère public, il y a eu confusion de patrimoine et donc abus de confiance.



Pour ces faits, Fabienne a été condamnée à 8 mois de sursis et 3 ans de mise à l’épreuve durant lesquels elle a l’obligation de travailler ou suivre une formation et de rembourser les sommes détournées.