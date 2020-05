Communiqué Assurance chômage: "Il est inconcevable de ne pas supprimer cette réforme", s'insurge le PS Alors que l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage devrait avoir lieu en septembre, la Fédération du Parti socialiste de La Réunion appelle les Réunionnais à signer une pétition pour s'y opposer. Le communiqué de Audrey Bélim, la porte-parole :





Audrey BELIM En ce 1er mai 2020, la Fédération du Parti socialiste de la Réunion dénonce le report en septembre prochain de l’entrée en vigueur du deuxième volet de la réforme de l’assurance chômage. Il est inconcevable de ne pas supprimer cette réforme, notamment dans un contexte covid-19 où les Réunionnaises et Réunionnais qui ne peuvent plus travailler subissent une double peine. Déjà, ceux qui vivent le chômage partiel perdent 14% à 16% de leur salaire.Beaucoup d’entre nous resteront confinés à partir de ce 11 mai. Soit parce que leur entreprise doit reprendre progressivement, soit parce que leur entreprise n’a pas résisté au contexte de crise. Du fait de cette réforme à l’assurance chômage, certains seront privés d’une ouverture de droit ou subiront une baisse de leur indemnisation.En durcissant les conditions de l’ouverture de droits ou en raccourcissant la durée de leur bénéfice, l’impact concernera d’abord les travailleurs les plus fragiles occupant avant la crise un emploi précaire. Puis ce seront ceux des secteurs durement touchés par la crise sanitaire. Le Gouvernement a pour objectif de réaliser une économie à hauteur de 6 milliards d’euros. Un impact désastreux lorsque l’on sait qu’un demandeur sur deux verra sa prise en charge de dégrader.La Fédération du Parti socialiste de la Réunion appelle Réunionnaises et les Réunionnais à la mobilisation malgré le confinement, et à signer la pétition relative à l’abrogation de la réforme de l’assurance chômage. Aurélie Hoarau Lu 155 fois