Social Assurance chômage : Appel à la grève le 29 septembre prochain

Comme sur le territoire national, les organisations syndicales appellent à une journée de mobilisation ce jeudi 29 septembre. La CGTR entend ainsi s'opposer à la nouvelle réforme de l'assurance chômage et demander une revalorisation générale des salaires. Par NP - Publié le Jeudi 8 Septembre 2022 à 14:15

Le communiqué de la CGTR :



Comme prévu, les coups bas pleuvent contre le monde du travail. Dernier en date, la nouvelle réforme de l'assurance chômage annoncée par le gouvernement. Une fois de plus les chômeurs sont stigmatisés et désignés comme responsables de leur situation. La modulation à la baisse de l'indemnisation va appauvrir encore d'avantage des milliers de sans emploi à La Réunion.



Selon une étude très sérieuse de France Stratégie, les difficultés de recrutement des entreprises sont liées à 2 critères essentiels : Le niveau des salaires et les conditions de travail. Ces "difficultés de recrutement" sont donc principalement le fait du patronat, pas des travailleurs.



Pour la CGTR, la baisse des allocations chômage vise avant tout à faire baisser les conditions d'emplois de l'ensemble des salariés.



Seule une revalorisation générale des salaires, à commencer par le SMIC à 2000 euros brut, et une amélioration significative des conditions de travail permettront de ramener les chômeurs vers l'emploi.



La mobilisation massive des travailleurs et des privés d’emploi s'impose pour inverser ces politiques antisociales.



Le jeudi 29 septembre 2022, toutes et tous en grève et en manifestation ! Le rassemblement est prévu au Petit Marché à Saint-Denis à partir de 9h00.