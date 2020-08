Faits-divers Assoupi dans sa voiture, il va dormir 11 mois en prison pour un coup de poing

Le 13 août dernier à Saint-André, aux alentours de 0h40, les pompiers sont appelés par des riverains inquiets, alors qu’un homme visiblement mal en point s’est enfermé dans sa voiture garée sur le bas coté. Il s'avère que l'homme, fortement alcoolisé, dort à poings fermés. Les pompiers mettent plus d'une minute pour le réveiller. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 14 Août 2020 à 18:03 | Lu 519 fois

Le secouriste s’approche pour tenter de lui venir en aide, mais l’individu, calme au début de l'intervention, s’énerve lorsqu'il comprend, qu'il ne pourra pas rentrer chez lui par ses propres moyens. Deux pompiers entrent dans la voiture pour l'aider et, sans aucun signe avant-coureur, il met un coup de poing au visage à un des secouristes. L'homme du SDIS se verra décerner une ITT de trois jours.



Les policiers interviennent rapidement puis l'interpellent. Déjà connu pour des faits de violence, le trentenaire est placé en garde à vue et, compte tenu de son casier judiciaire, présenté en comparution immédiate ce vendredi. "J'étais à une fête, je suis parti me reposer et après, je me suis retrouvé au cachot. C'est tout ce dont je me souviens", donne-t-il pour seule explication à la barre. Refusant le test d'alcoolémie, il est relevé un taux de 0,48 mg/l d'air à 9h30, soit pratiquement 9h après les faits.



Pour la procureure de la République "il est là - en comparution immédiate -, car il y a deux circonstances aggravantes". Puis d'insister : "Ce n'est pas n'importe qui dont il s'agit (la victime ndlr), c'est un pompier ! Il est là pour porter secours avec la meilleure volonté du monde. Il pensait qu'il avait fait un malaise et il se prend un coup sans explication. C'est inacceptable ! Il ne reconnaît pas les faits, mais selon moi, il se souvient de ce qui l'arrange. Je demande une peine de 8 mois de prison assortie d'un mandat de dépôt ainsi que la mise à exécution de sa contrainte pénale pour une durée de 4 mois".



"Dans ce type d'affaires, c'est toujours le même élément qui est commun : L'alcool. C'est ce qui le démolit. Il lutte depuis 3 ans contre ce fléau, ce qu'il lui faut, ce sont des soins appropriés. Il ne se souvient de rien. Il s'en prend à lui, car il n'était plus en capacité de penser, pas parce qu'il est pompier. Même si ce geste est déplorable, la prison ne résoudra rien. Il sait qu'il a un problème d'alcool - le prévenu reconnaît boire 5 bières fortes et une bouteille de whisky par jour - et s’il pouvait s'en sortir tout seul il le ferait. Je vous demande de ne pas prononcer de mandat de dépôt" plaide l'avocate de la défense.



Le tribunal condamne le prévenu à une peine de 8 mois de prison ferme et prononce l'exécution de 3 mois de contrainte pénale, le tout assorti d'un mandat de dépôt. Il écope également de 500€ de dommages et intérêts à verser au pompier qui s'est constitué partie civile.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité