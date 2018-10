Associations: proposez de nouveaux loisirs aux marmailles de Saint-Paul !

<<< RETOUR Ville de Saint Paul

La ville saint-pauloise se dotait d’un nouveau Projet éducatif et social (PES) adapté au rythme scolaire de la semaine de quatre jours dans ses écoles. La commune va renforcer ses partenariats avec le tissu associatif.



Objectif: développer ce dispositif et consolider l’offre de loisirs éducatifs, prioritairement le mercredi. Les associations volontaires, déjà organisatrices ou porteuses de nouveaux projets, sont invitées à communiquer leurs actions détaillées à la collectivité au plus tard le jeudi 15 novembre 2018 à 16 heures.



Il s’agit d’opérations conçues pour les enfants âgés de 3 à 12 ans, organisées régulièrement le mercredi. Et éventuellement d’autres jours de la semaine ou le samedi si ces initiatives se montrent innovantes.



Les acteurs associatifs doivent se rendre sur le





PROJET ET DOSSIERS ABOUTIS



Elles peuvent présenter un projet et un dossier aboutis à tous les niveaux. Et proposer par exemple des activités sportives, culturelles, scientifiques ou encore environnementales. Ou suggérer des actions aux thématiques différentes.



Un objectif prioritaire: que ces projets contribuent au développement des enfants et à leur épanouissement. Tout en leur apportant une réelle plus-value.



Plusieurs services de la mairie de Saint-Paul travaillent sur cette action spécifique: la Direction de la Proximité et de la Cohésion Sociale, la Direction de l’Enfance, du Sport et de la Culture et la Direction des Finances.



Associations: si vous souhaitez obtenir davantage de renseignements, vous pouvez contacter Damien Biraud, responsable de la cellule périscolaire en lui envoyant un e-mail à damien.biraud@mairie-saintpaul.fr, son adresse électronique.





LES DÉCLINAISONS DU PES DE LA VILLE DE SAINT-PAUL



La ville de Saint-Paul, en concertation avec les partenaires institutionnels et les conseils d’école des établissements publics du premier degré, définit un nouveau Projet éducatif et social adapté à une organisation de l’école sur quatre jours.



Découvrez ce dispositif en téléchargeant ce



Ce PES fixe plusieurs objectifs éducatifs liés aux interventions sur le temps scolaire, périscolaire et extrascolaire pour les marmailles âgés de 3 à 12 ans, scolarisés dans le premier degré.



Son but est d’améliorer la cohérence et d’assurer une continuité dans l’offre d’activités. Et ce afin que chaque enfant saint-paulois puisse s’inscrire dans un parcours éducatif contribuant à son épanouissement et son développement global.

Ce PES s’inscrit dans la semaine de quatre jours d’école et dans les orientations du Plan mercredi proposé par le ministère de l’Éducation. Le renforcement de l’offre de loisirs éducatifs le mercredi représente une priorité.



Les projets proposés devront donc préférentiellement être réalisables sur ce jour de la semaine.





LES GRANDES VALEURS DU PES



Ce PES de la commune de Saint-Paul constitue un cadre général de référence pour l’action éducative du territoire. Un outil de mise en cohérence des interventions des acteurs de l’éducation.



Le socle de ce projet comprend des principes fondamentaux partagés par la communauté éducative. Ils s’intègrent aux objectifs et aux programmes d’action prioritaires qui en découlent.



Ce PES véhicule plusieurs valeurs. Entre autres celles de la citoyenneté, du civisme, du respect, de la laïcité, de la famille, de la solidarité et de la République.





LES OBJECTIFS DE L’ACTION Participer à la formation de jeunes citoyens, favoriser l’épanouissement de l’enfant, son développement global et éveiller sa curiosité par la découverte d’activités variées.

Développer des liens plus forts entre le tissu associatif local, les acteurs éducatifs et la collectivité

Tendre vers une continuité et une cohérence éducative entre les temps scolaires et de loisirs éducatifs hors école.



LES ACTIVITÉS ÉLIGIBLES POUR CETTE ACTION



Potentiellement, toutes les activités de loisirs quand: elles intègrent des visées éducatives et constituent une réelle plus-value pour le développement et l’épanouissement des enfants,

elles s’adressent aux enfants de 3 à 12 ans,

elles sont organisées de manière régulière, le mercredi et éventuellement les autres jours de la semaine ou le samedi (pause méridienne, après l’école, le samedi matin).



LES DOMAINES D’ACTIVITÉS



À titre d’exemple et sans être exhaustif, les activités des domaines suivants peuvent être proposées: Activités artistiques et culturelles (création)

Activités de lecture et d’écriture

Activités sportives, de relaxation, ou de bien être

Activités de découverte des cultures et des langues

Activités autour de la citoyenneté

Développement durable

Découverte du patrimoine et de l’histoire locales

Éducation aux médias et ouverture critique

Activités d’éducation pour la santé, etc.

Les actions innovantes seront privilégiées

LES ACTIVITÉS NON-ÉLIGIBLES POUR CETTE ACTION Les activités qui ne respectent pas les orientations du PES et le cadre d’intervention exposé

Les actions sportives de type fédérales: entraînements et tournois destinées uniquement aux enfants licenciés

Les accueils périscolaires organisés de manière régulière la semaine et le mercredi

Les actions événementielles ou ponctuelles

QUI PEUT RÉPONDRE



Les associations locales à but non lucratif, régulièrement déclarées et à jour de leurs obligations.





LES CRITÈRES DE SÉLECTION



Les propositions d’actions seront analysées sur la base des critères suivants: Organisation régulière des actions, privilégiée sur le mercredi

Activité en adéquation avec les orientations du Projet éducatif et social

Activité en adéquation avec les besoins et capacités du public cible (3-12 ans)

Qualité du projet: caractère original et spécifique de l’activité, notamment de par la technicité requise

Faisabilité technique

Cohérence des éléments budgétaires et viabilité financière

Capacité d’intervention, moyens humains et matériels mobilisés

Capacité d’articulation avec des dispositifs existants (autres actions associatives, école municipale, accueils périscolaires…)

Secteur(s) d’intervention

Accessibilité pour les enfants porteurs de handicap

LE CONTENU DE LA FICHE ACTION



Les informations suivantes seront essentielles à la bonne analyse de votre proposition (fiche action à compléter en ligne): Public cible (âge et spécificités)

Capacité d’accueil (effectif enfant/créneau)

Volume horaire (nombre et durée des créneaux proposés)

Secteurs d’intervention (si possible par Conseil local de développement)

Jour de fonctionnement (mercredi et/ou autres jours ?)

Objectifs de l’activité (qualitatifs et quantitatifs)

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ Encadrement : qualification des encadrants

Budget dont charges de personnels affectées à l’action

Autres informations nécessaires à la compréhension de l’action

OÙ ET COMMENT ADRESSER VOTRE PROJET



Les associations intéressées par le projet doivent déposer une fiche action, en



Ci-dessous les principales étapes pour faire une demande de subvention pour un projet entrant dans le cadre du Projet éducatif et social Préparer un dossier de présentation du projet innovant à vocation éducative et ciblé vers un public « enfant » (outils de cadrage sur le site de la ville de Saint-Paul, section « Subventions aux associations »)

Se connecter à l’espace de demande de subventions en ligne, créer une nouvelle fiche action « PES » Merci de bien préciser dans l’intitulé de votre action le rattachement au « PES »

Compléter les éléments de présentation du projet

Compléter le budget prévisionnel

Valider et transmettre l’attestation sur l’honneur

Date limite de dépôt des associations: jeudi 15 novembre 2018 à 16 heures.

EN RÉSUMÉ



Déposer vos demandes de subventions pour des actions: De loisirs éducatifs dans les domaines du sport, de la culture, de l’environnement, etc

Destinées aux enfants de 3 à 12 ans

Organisées de manière régulière, de préférence le mercredi.

