Associations de Saint-Pierre - Demande de subvention

Les demandes de subvention pour l'année 2023 sont accessibles en ligne à partir du 1er septembre 2022 jusqu'au 31 octobre 2022.

La saisie doit être faite via le site : https://ma-saintpierre.mgcloud.fr/aides Pour les associations rencontrant des difficultés d'accès à l'outil informatique, un dossier papier reste disponible, à titre exceptionnel.Les demandes formulées par voie de dématérialisation seront traitées en priorité.Pour plus d'informations, contactez :Le service central associatif15 rue du Four à Chaux 97410 Saint-Pierre0262 35 79 90