Associations culturelles et sportives : demandes de subvention 2023

Associations culturelles et sportives : vous pouvez saisir votre demande sur internet du 1er septembre au 26 octobre 2022 (inclus).

Direction de la Culture

Service des Sports

Direction de la Culture et du Sport - Antenne Sud

Les crédits étant limités, il importe d’inscrire vos actions dans une démarche d’optimisation des moyens avec la mobilisation d'autres co-financeurs éventuels.Il vous appartient, par conséquent, d’apporter le plus grand soin à la formulation de votre projet et à l’évaluation des postes de dépenses et de recettes.Rappel de la procédure : AVANT DE COMMENCER L’ENREGISTREMENT DE VOTRE DEMANDE SPORT OU CULTURE,MERCI DE CONSULTER LE GUIDE D'UTILISATION ET DE VOUS MUNIR de l’ensemble des pièces justificatives suivantes au format numérique :- Statuts de l’Association - Récépissé de la déclaration à la Préfecture - Publication au Journal Officiel - Composition du Bureau de l’Association et du Conseil d’Administration - Procès-verbal de la dernière assemblée générale (rapport moral et comptes financiers adoptés ) - RIB au nom du demandeur avec codes BIC et IBAN - N°SIRET (INSEE)Pour les associations sportives uniquement : - Attestation d'affiliation délivrée par la ligue ou le comité concerné (e)Pour les associations culturelles et sportives concernées : - Compte de résultat - Attestation de paiement des cotisations sociales (CGSS, ASSEDIC, Caisse des retraites et congés de spectacles,…) Demande de subvention en ligne Associations Culturelles : Guide du demandeur d'aide (document PDF, ouverture dans une nouvelle page internet) Demande de subvention en ligne Associations Sportives : Guide du demandeur d'aide (document PDF, ouverture dans une nouvelle page internet)Le Département vous accompagne39 bis, rue du Général de Gaulle 97400 Saint Denis Tél : 0262 94 87 03 Courrier électronique (e-mail) : subvention-culture@cg974.fr 7 bis rue Mazagran 97488 Saint-Denis Cedex Téléphone : 0262 94 87 30 Courrier électronique (e-mail) : subventionextranet-sport@cg974.fr 16 A rue Luc Lorion 97410 Saint-Pierre Téléphone : Culture : 0262 96 24 01 et 0262 96 24 07 // Sport : 0262 96 32 83 et 0262 96 24 08 Courrier électronique (e-mail) : daisy.fontaine@cg974.fr :daisy.fontaine@cg974.fr?bcc=webmaster@cg974.fr