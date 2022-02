Actu Ile de La Réunion Association WEBCUP et La Poste : Un partenariat en faveur de médiation sociale et de l’inclusion numérique

Depuis maintenant 10 mois, des médiateurs numériques de la Webcup sont présents dans les bureaux de poste de La Réunion afin d’informer, d’orienter et d’accompagner les usagers. Par N.P - Publié le Mercredi 16 Février 2022 à 16:41

Le communiqué :



"Rendre l’accès aux services simples et efficaces"



L’accueil et l’accompagnement sont au cœur des préoccupations de La Poste. Ainsi pour faciliter l’accès à l’information, aux démarches et aux services au sein de ses bureaux, La Poste mène une action forte de médiation sociale et numérique.



Face aux difficultés constatées de certains clients, La Poste en lien avec des partenaires associatifs dont l’association Webcup, propose 1 à 2 matinées par semaine le service de médiateurs au sein de ses bureaux. Un dispositif mis en place depuis Mars 2021 comme nous l'explique, Catherine Dahirel directrice régionale de La Poste de La Réunion.



« Favoriser l’inclusion sociale et numérique, est l’un des 4 engagements de La Poste. Présente au cœur des territoires, La Poste est bien placée pour à la fois percevoir l’exclusion numérique et participer à la réduction de la fracture numérique. En développant des partenariats avec des associations telle que WEBCUP, La Poste vise à rendre le numérique accessible au plus grand nombre. » Catherine Dahirel Directrice régionale de La Poste de La Réunion



"Des médiateurs numériques au sein des bureaux de La Poste"



Ce sont ainsi 4 médiateurs de la Webcup qui présents pour le public au sein de 17 bureaux entre le Nord et le Sud. Ils ont pour mission de créer un lien social dynamique avec les clients mais également de es dans de les accompagner dans l’utilisation des outils digitaux.



Ils ont en charge d’informer les clients et de les éclairer dans le choix des services et sur leur mise en œuvre.



Etant en contact direct avec les utilisateurs des bureaux, ils peuvent non seulement les guider dans l’utilisation des différents supports numériques, mais aussi leur proposer des ateliers afin de se former à ces nouvelles technologies.



Une fois par mois, les animateurs de la Webcup dispensent donc des formations gratuites et adaptées aux différents niveaux et besoins de chacun, permettant à tous d’acquérir une autonomie dans leurs usages.



« Être en proximité directe avec le public pour les accompagner sur leur quotidien numérique est l’une de nos missions associatives au sein de la Webcup. Pouvoir ainsi intégrer les bureaux de poste est un formidable levier pour répondre à cette volonté d’inclusion numérique et sociale auprès des réunionnais. » Alan Chakri, Président.



Vous pouvez retrouver nos animateurs numériques dans les bureaux de Sainte Suzanne - Sainte Marie – Saint- Denis - Sainte Clotilde - Saint Leu - Les Avirons - Etang Salé - Saint Louis & La Rivière - Saint Pierre - Le Tampon - Saint Joseph.