Association Saint-François d'Assise: Les grévistes obtiennent gain de cause

Leur mobilisation a fini par payer. En grève illimitée depuis le 25 janvier dernier, les salariés de l'Association Saint-François d'Assises réunis au sein de l'intersyndicale CGTR-CFDT ont mis fin à leur mouvement après avoir obtenu des engagements de la part de leur direction. Près de la moitié des agents était en grève. Par SI - Publié le Lundi 31 Janvier 2022 à 10:42





Les salariés de l'ASFA en grève devant le siège à St-Denis

"Entre tension et dialogue", indique l'intersyndicale, l'accord de fin de grève a été signé le 27 janvier dernier en matinée. Celui-ci porte notamment sur trois revendications : l'attribution d'une prime PEPA de 500 € (1.000 € réclamés à l'origine par les salariés), l'amélioration des conditions de travail dans les établissements avec un travail à venir sur les QVCT (qualité de vie au travail) qui seront désormais abordées lors des NAO avec les partenaires sociaux. Les grévistes ont également obtenu de la part de la direction une meilleure équité de traitement ainsi que "plus de justice lors des recrutements ou d'évolution de carrières des salariés."



Malgré cette issue positive pour les salariés, l'intersyndicale tient à rappeler que les différentes organisations syndicales seront "toujours unies" pour défendre les salariés contre "toutes les inégalités de traitement, le manque de reconnaissance et la souffrance au travail". Pour rappel, ce conflit est né du retour de la direction qui ne souhaitait pas faire de concessions sur la Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA), qui doit être versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022. "Cela a signifié pour nos organisations syndicales le refus de reconnaître la forte implication des salariés. De plus il y a beaucoup d'excédents et cela depuis des années. L'écart entre le salaire des grands dirigeants et le salaire de l'agent est énorme", explique l'intersyndicale.