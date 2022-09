Association Handidactique : "Pour un meilleur accès aux soins des personnes en situation de handicap"

Conseil, conception, réalisation et soutien de projets pédagogiques visant à l’amélioration de la qualité de vie et à l’accès aux soins des personnes en situation de handicap. Tels sont les buts de l’association Handidactique, dont le président, Pascal Jacob a été reçu par Cyrille Melchior, président du Département de La Réunion le 19 septembre. La rencontre s’est déroulée en présence de Jean-François Dufresne, ancien directeur du groupe Andros et fondateur de l’association VETA (Vivre Et Travailler Autrement) qui œuvre en faveur de l’autonomisation des adultes autistes ; de Christian Bonneau, délégué Handidactique pour l'Ocean Indien et d’Aurélie Nativel, directrice de l’Autonomie au Département. Les échanges ont notamment tourné autour de la mise en œuvre sur notre territoire de la Charte Romain Jacob signée le 23 mars dernier par le Département de La Réunion et qui compte à ce jour près de 7000 signataires, dont le Président de la République. Cette charte éthique, portant le nom du fils de Pascal Jacob vise à fédérer l’ensemble des acteurs régionaux et nationaux autour de l’amélioration de l’accès aux soins et à la santé des personnes handicapées. Elle se traduit concrètement par 12 engagements d’accès au droit commun, notamment par rapport à l’accessibilité, au droit au répit, à l’accès à l’emploi ; à l’aide aux aidants ou encore à l’inconditionnalité de l’accompagnement au quotidien.