Communiqué Association Familles Solidaires : Rencontre entre institutions et population lors de la Matinée des Partenaires

La Matinée des Partenaires organisée par l'association Familles Solidaires s'est déroulée ce jeudi 27 avril 2023 à Sainte-Suzanne.

Par N.P - Publié le Vendredi 28 Avril 2023 à 09:57

Le communiqué :



Aujourd’hui s’est tenue la 1ère édition de la Matinée des Partenaires organisée par l’association Familles Solidaires dans le quartier de Bagatelle à Sainte-Suzanne ce jeudi 27 avril de 09h00 à 12h30. Plusieurs partenaires y ont été conviés :

La CAF

Le Pôle Emploi

La Mission Locale Nord

Le centre de formation AJ-FORM

Le Département

Le CCAS de Sainte-Suzanne

Les services de la Mairie dont le service animation, le service technique et la direction des affaires scolaires, la Direction de la Vie Locale et Proximité, le Programme de Réussite Educative, le Conseil Locale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance

Les adultes relais du quartier

Le Conseil Citoyen de Bagatelle

L’association Ekopratik

L’association Football Club Bagatelle Sainte-Suzanne

L’association Femmes Solid’Air

L’association IMPROVISER

L’ADRIE

L’ARAJUFA

L’objectif de cette action était de faire une rencontre directe entre les institutions et la population afin que chacun puisse avoir les renseignements et les informations dont il avait besoin, de favoriser l’insertion sociale et de développer l’économie sociale et solidaire. Une centaine de personnes sont venus visiter les stands. Cela a également permis aux divers partenaires de se rencontrer et d’échanger des informations entre eux.









« Familles Solidaires est avant tout un outil de proximité ouvert à tous et sans le soutien des partenaires que vous êtes, elle ne peut exister. Je tiens également à vous remercier d’être là, de nous accompagner dans notre mission. Je tiens également à remercier les personnes que nous embauchons et qui sont tous les jours-là pour écouter et tenter de trouver des solutions. Solidarité y sone kom in gayar mo mé lé pa ryink in mo, lé un mouvman pou alé, in mouvman pou tyinbo dobout, in mouvman pou grandi. »

Aujourd’hui s’est tenue la 1ère édition de la Matinée des Partenaires organisée par l’association Familles Solidaires dans le quartier de Bagatelle à Sainte-Suzanne ce jeudi 27 avril de 09h00 à 12h30. Plusieurs partenaires y ont été conviés :L’objectif de cette action était de faire une rencontre directe entre les institutions et la population afin que chacun puisse avoir les renseignements et les informations dont il avait besoin, de favoriser l’insertion sociale et de développer l’économie sociale et solidaire. Une centaine de personnes sont venus visiter les stands. Cela a également permis aux divers partenaires de se rencontrer et d’échanger des informations entre eux.« Familles Solidaires est avant tout un outil de proximité ouvert à tous et sans le soutien des partenaires que vous êtes, elle ne peut exister. Je tiens également à vous remercier d’être là, de nous accompagner dans notre mission. Je tiens également à remercier les personnes que nous embauchons et qui sont tous les jours-là pour écouter et tenter de trouver des solutions. Solidarité y sone kom in gayar mo mé lé pa ryink in mo, lé un mouvman pou alé, in mouvman pou tyinbo dobout, in mouvman pou grandi. »