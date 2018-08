A la Une .. Assises territoriales islam: Le Préfet accueille la communauté musulmane pour faire le point sur la situation réunionnaise

En coordination avec le Conseil Régional du Culte Musulman, le Préfet de La Réunion a réuni ce mardi matin les membres de la communauté musulmane réunionnaise, aussi bien associatifs, culturels qu'économiques, pour les assises territoriales de l'islam.



Ces assises répondent à la demande du ministre de l'Intérieur "qui souhaite que soit davantage entendue la voix de la grande majorité des musulmans ne voulant pas voir leur culte dévoyé par une minorité". Elles ont notamment pour but de "mieux organiser l’islam dans le cadre de nos institutions républicaines" et "faire avancer des dossiers concrets importants dans le cadre d’une méthode apaisée de travail en commun".



Quatre groupes de travail ont pu être mis en place lors de ces assises territoriales de l'islam pour aborder cinq thématiques comme la radicalisation, la structuration et le financement du culte musulman ou encore les initiatives locales.

"Cette matinée était consacrée aux compte-rendus de chacun de ces groupes de travail, qui portaient sur la gouvernance, sur les grands sujets qui font la préoccupation des responsables de l'islam, le financement de la religion, la formation et puis un temps de réflexion particulier sur ce qui fait la spécificité de la religion musulmane ici à La Réunion", précise Amaury de Saint-Quentin, Préfet de La Réunion.



Une idée supplémentaire à retenir est qu'il faut venir conforter les ressources des structures associatives, qui sont essentielles dans l'animation de la religion sur le territoire de l'île. "Il y a plus de 1 500 bénévoles qui font fonctionner le culte, personne n'est rémunéré. (...) Le statut de bénévole mérite d'être aussi reconnu et renforcé", souligne Houssen Amode, président du CRCM.



Les synthèses vont être transmises dans les jours à venir au ministère de l'Intérieur.

Une des thématiques importantes abordées ce matin aux assises territoriales de l'islam est notamment la problématique de la radicalisation. "Nous sommes tous d'accord qu'ici chez nous, mais comme ailleurs, des problématiques individuelles, nous nous engageons à les régler et à les suivre, nous avons des dispositifs qui sont faits pour cela. La plupart de ces phénomènes sont souvent en dehors des lieux de prières", souligne le Préfet de La Réunion.



Amaury de Saint-Quentin confie que selon lui les radicalisés musulmans sont majoritairement des personnes qui se sont inscrites récemment dans la religion et seraient davantage des Métropolitains que des Réunionnais. Mais il précise également qu'Il faut "éviter de tomber dans la caricature ou la stigmatisation".



Houssen Amode soutient le Préfet sur le fait qu'il y a "des convertis peut-être qui pour le moment ne maîtrisant pas les choses disent un peu n'importe quoi et ça ça nous a obligé de mettre en place des choses pour les accompagner pour qu'ils aient les éléments".



"J'ai la légitimité de dire qu'il n'y pas de distension au niveau des musulmans à La Réunion. Le climat est serein et nous avons des relations parfaites avec les autorités. Il n'y a pas de problème de structuration de l'islam", précise Houssen Amode, le président du CRCM.



Selon lui, la laïcité a permis à la communauté musulmane d'être respectée malgré le fait d'être une religion minoritaire. Mais il estime que cette laïcité va aujourd'hui trop loin. "Un bandana est considéré comme un signe religieux aujourd'hui, là on va un peu trop loin et c'est contraire à l'esprit qui a toujours présidé jusqu'ici, à la cohésion, 'au vivre ensemble'."



Même si la religion musulmane a une longue histoire avec le territoire de La Réunion, avec plus de 4 000 pratiquants, "rien n'est jamais acquis", souligne le Préfet. "Il est impose donc pour nous tous, que ce soit l'Etat et les acteurs de cette religion de travailler ensemble à son équilibre, à le stabiliser au quotidien, à régler les éventuels problèmes qui peuvent ponctuellement émerger." Charline Bakowski Lu 982 fois





