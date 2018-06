Assises des Outre-mer : Didier Robert présente le modèle économique réunionnais à la Ministre des Outre-mer

Le Président de la Région a été reçu ce lundi au Ministère des Outre-mer par Annick Girardin. Didier Robert a officiellement remis à la Ministre, la contribution de la Région Réunion.



Une contribution qui pose les fondamentaux du modèle économique réunionnais permettant d’aller plus loin en matière d’attractivité du territoire et de compétitivité des entreprises locales. Un document historique réalisé en concertation avec l’ensemble des acteurs économiques de l’île (ADIR,CAPEB, Chambre d’Agriculture, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre de Commerce et d’Industrie, CLUSTER MARITIME, CPME-Réunion, DIGITAL REUNION, FRBTP, MEDEF-Réunion, La REUNION ECONOMIQUE).

« Il s’agit d’une feuille de route qui va nous permettre d’aller plus loin, notamment au niveau fiscalité. Un second souffle pour nos entrepreneurs qui à terme vont privilégier davantage la création d’emplois », a déclaré Didier Robert.



Le Président de la Région a également insisté sur la nécessité de sanctuariser les moyens mis à disposition par l’Etat : « la dotation de 2,5 milliards d’euros doit être un élément de confiance qui nous permet d’aborder le projet de loi de finances 2019 avec sérénité. Les propositions économiques présentes dans cette contribution doivent faire l’objet d’un pacte de plusieurs années entre l’Etat et la Région ».



Un prochain rendez-vous est pris cette semaine, toujours dans le cadre des Assises des Outre-mer engagées par le Gouvernement. Didier Robert participera en effet ce jeudi 28 juin, à la remise du livre bleu, au Président de la République Emmanuel Macron à l’Elysée.