Assises des Outre-Mer : L'antenne locale de La République en Marche organise une marche ce samedi à St-Denis

Le mouvement La République en Marche organise une grande marche le samedi 27 janvier 2017, après-midi, dans une rue du chef lieu, dans le cadre des Assises des Outre-Mer.



Un questionnaire sera proposé aux personnes présentes au cours de cette marche et des artistes musicaux se produiront le long du passage et à la fin du parcours.



Le contour précis de cette grande marche “importante pour l'avenir des Outre-mer” ainsi que son déploiement pour La Réunion seront précisés pour tous les Marcheurs, explique l’antenne locale du parti macroniste.



Cette manifestation sera le lancement de la grande Marche des Outre-Mer qui continuera les jours suivants dans les lieux publics (marchés, plages, ...) ou en porte-à porte.



Cette consultation se terminera fin février et sera un apport grand public aux travaux des Assises des Outre-mer.