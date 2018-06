Assises des Outre-Mer: Emmanuel Macron réaffirme le plein soutien de l’Etat aux projets de la Région Réunion

"J’estime que ce qui a été proposé et présenté par Emmanuel Macron ce matin, va dans le droit fil du projet de territoire que nous portons depuis plusieurs années. C’est une grande satisfaction, car il y a au moins 4 sujets majeurs qui ont été abordés par le Président de la République.



Le premier sujet est bien sûr celui lié à la réaffirmation du soutien et de l’engagement total du Président de La République à la politique des grands chantiers réunionnais et en particulier celui de la Nouvelle route du littoral. Un chantier aujourd’hui très avancé et engagé. Emmanuel MACRON a soutenu la pertinence et la nécessité de mener ce chantier à terme dans les meilleures conditions possibles. Cela dans l’intérêt de l’ensemble des Réunionnais.



Le second sujet abordé par le Président de La République et qui retient toute notre attention est celui de bien considérer l’entreprise au coeur du nouveau modèle économique de La Réunion, des entreprises que l’Etat s’engage demain à mieux accompagner avec les collectivités locales. Le Président de la République soutient les secteurs prioritaires de la Réunion. Il a ainsi confirmé que le développement du tourisme durable, celui des énergies renouvelables, des métiers du numérique, des filières de l’industrie alimentaire seront davantage soutenus.



Troisième sujet de satisfaction suite à cette intervention présidentielle, celui de la volonté exprimée d’une plus grande ouverture à l’international des entreprises. Comment mieux permettre aux entreprises réunionnaises d’être présentes sur l’ensemble du bassin Océan indien? Il y a là encore des sujets pour lesquels nous pouvons très vite obtenir des résultats encore plus significatifs et qui profiteront directement à l’activité économique locale et à l’emploi pour les Réunionnais. C’est là encore un engagement très fort formulé par le Président de la République ce matin.



Enfin je retiens sa volonté exprimée d’un retour de l’Etat sur le dispositif de la continuité territoriale. C’est un sujet auquel je suis très attaché pour l’ensemble des Réunionnais. Cela permet à des Réunionnais aujourd’hui de se déplacer de façon la plus simple possible sur tout le territoire national. Le fait que l’Etat revienne demain auprès de la Région Réunion dans le cadre de ce dispositif va nous permettre j’en suis persuadé de l’améliorer encore et de le rendre encore plus performant. Je veux pour les Réunionnais ce qu’il y a de meilleur, sur ce sujet comme tous les autres".