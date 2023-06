Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Assises de La Réunion contre les violences intrafamiliales Au Moca, à Saint-Denis, se sont déroulées les Assises de La Réunion contre les violences intrafamiliales en présence de la Présidente de Région, Huguette BELLO, de la Conseillère Régionale, Evelyne CORBIERE, du Conseiller Régional et Député, Frédéric MAILLOT.

« Il faut que cesse ces violences. Je salue l’esprit de ces Assises, qui est de tous se réunir contre les violences intrafamiliales. Pour autant, je regrette le budget alloué par la France, qui est de 26 millions d’euros, alors qu’en Espagne, ce sont plus de 200 millions. Les violences intrafamiliales, c’est une affaire politique, une affaire de la Cité. Ces Assises portent un message d’espoir pour apporter des réponses plus humaines.

La tâche est colossale. La mobilisation de la Région est pleine et entière. La Collectivité s’engage à sa façon afin de mettre en oeuvre un dispositif, un bouton d’alerte, mis au point par une Réunionnaise et une Malgache, qui permet une intervention rapide. Ce bouton est discret, il peut s’insérer dans un bijou pour plus de sécurité. »

Huguette BELLO





