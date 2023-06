Communiqué Assises contre les violences intrafamiliales à La Réunion : "Une mobilisation essentielle pour répondre à l'urgence"

Alors que les chiffres des violences intrafamiliales sont alarmants, la Fédération Socialiste de La Réunion appelle à "une mobilisation collective et à une coordination renforcée des acteurs du sport, de la culture, de l’éducation populaire, de la santé sans oublier toutes les institutions" pour faire face à cette urgence. Par N.P - Publié le Jeudi 1 Juin 2023 à 07:02

Le communiqué :



Selon les données récentes, les chiffres liés aux violences intrafamiliales à La Réunion restent alarmants. En 2022, 11.208 cas de violences ont été signalés sur notre territoire, la moitié ayant eu lieu au sein même du foyer, dont 4 000 victimes de violences conjugales. C’est une augmentation de l'ordre de 20% par rapport à l’année précédente. Ces chiffres mettent en évidence l’échec de notre gouvernement face à l'ampleur d’une situation qui ne trouve d’issue, malgré une société de plus en plus assujettie à ces « faits divers ».



Au Parti Socialiste, nous sommes pleinement engagés dans ce combat. Nous nous devons d’enrayer cette spirale de violence et de haine qui touchent les femmes et les enfants. C’est un véritable fléau.



Les conséquences des violences intrafamiliales sont dévastatrices pour les victimes et leur entourage. Les enfants sont particulièrement vulnérables, exposés à des traumatismes qui peuvent avoir des répercussions durables sur leur développement physique, émotionnel et psychologique. Il est de notre responsabilité collective d'agir pour garantir leur sécurité et leur bien-être.



L’action du gouvernement reste, malgré une amplitude de plus de 35% depuis la crise sanitaire et le confinement, en deçà des enjeux sociaux et sociétaux. Car oui, nous l’affirmons, les violences faites aux femmes ne constituent pas un fait divers, mais bel et bien un fait de société qui ébranle les enjeux d’égalité entre les hommes et les femmes, le logement, l’accès au droit, la santé et l’éducation. En 2019, le Conseil de l’Europe avait d’ailleurs épinglé la France sur l’insuffisance des moyens légaux et matériels mis en œuvre. Le Grenelle élevé cette même année avait bénéficié d’une communication surfaite et maximisée pour des actions minimes et inefficaces.



Les États généraux de 2016 ont été une première étape majeure dans la reconnaissance de ce problème et dans la mobilisation de la société réunionnaise. Le Grenelle de 2019 n’a pas été à la hauteur. Ces assises doivent donc servir à compléter la carence législative et des réponses pénales. Aujourd’hui, aucune loi cadre n’aborde tous les aspects, directs et indirects, de ces violences.



Nous exhortons les pouvoirs publics à renforcer les moyens dédiés à la lutte contre les violences intrafamiliales, en allouant les ressources nécessaires pour la prévention, la protection et l'accompagnement des victimes notamment sur le volet des places en hébergements pour les personnes victimes de violences et leur accompagnement pour accéder à un logement digne.



Nous exigeons l’application de la législation à la hauteur de l’ampleur de ce fait de société. Nous exigeons une réponse adaptée aux violences : travailler à former obligatoirement les forces de l’ordre, les soignants, la magistrature, quant à l’accueil, la prise en charge, l’accompagnement des victimes et des auteurs.



Nous exigeons un meilleur accompagnement des enfants et co-victimes de violences et un réel statut de victime (mesures d’éloignement, retrait de l’autorité parentale, etc.). Nous exigeons des actions d’éducation ET de prévention et ce dès le plus jeune âge. Étape cruciale dans notre combat pour mettre fin à cette violence insupportable, nous soutenons pleinement la démarche des Assises contre les violences intra familiales et nous nous engageons à promouvoir les droits des victimes, à sensibiliser la population et à travailler en étroite collaboration avec les acteurs impliqués.



Déterminés à travailler sans relâche pour garantir un avenir plus sûr et plus sain pour toutes les familles réunionnaises, nous appelons à une mobilisation collective et à une coordination renforcée des acteurs du sport, de la culture, de l’éducation populaire, de la santé sans oublier toutes les institutions pour faire face à cette urgence.



La Fédération Socialiste de La Réunion