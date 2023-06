Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Assises contre les violences intrafamiliales : Le Département prépare son plan de prévention Flora Augustine-Etcheverry a participé ce mercredi 31 mai 2023 au domaine MOCA aux Assises contre les violences intrafamiliales, rencontre organisée par la préfecture afin de réunir et d’échanger avec les acteurs de la lutte contre les violences intrafamiliales.

Ce phénomène est en effet un véritable fléau à La Réunion. Sur 11 208 victimes de violences à La Réunion en 2022, 1 personne sur 2 l’est au sein de la famille. Les violences conjugales sont les plus représentées, composant 70% des violences intrafamiliales. Les femmes sont très majoritairement victimes de ces violences conjugales.



En ce qui concerne la thématique de la protection de l’enfance, après un recul en 2020 dû à la crise sanitaire, le nombre d’informations préoccupantes enregistrés est à la hausse avec 5348 IP en 2022, soit une hausse de 6,7%. 28% de ces enfants ont moins de 6 ans et 14% ont moins de 2 ans. Nous constatons une augmentation de 115% des saisines du Parquet et des signalements directs entre 2021 et 2022.



Cette hausse des violences a des conséquences sur des actions du Département en matière de protection de l’enfance. Ainsi, le nombre d’enfants placés est en forte hausse : +6% en 2021 et + 8% en 2022. Ainsi, 234 enfants de plus étaient placés fin 2022 par rapport à la fin 2021.



« Je veux saluer l’initiative de Monsieur le Préfet d’organiser ces Assises de lutte contre les violences intrafamiliales qui visent à amplifier cette révolte collective contre les violences. Je tiens pour ma part à vous assurer de notre engagement total dans ce combat. Un engagement de longue date qui ne fait que se renforcer jour après jour puisque, comme je l’ai dit, cette lutte fait partie des priorités de notre mandature », a expliqué Flora Augustine-Etcheverry, tout en annonçant la présentation prochaine d’un Plan départemental de prévention des VIF.



« Ce plan d’actions se nourrira des réflexions et propositions qui émaneront des ateliers de ces assises », a par ailleurs indiqué la vice-présidente du Conseil départemental.





