Assises : Une lycéenne poignarde sa copine pour des insultes

Une réaction légèrement disproportionnée… Marie-Catherine F., 20 ans, est jugée devant la cour d’assises ce lundi pour avoir poignardé son ancienne copine. Âgée de 17 ans au moment des faits, elle a manifestement été très touchée par le comportement de la victime.



D’abord amies, ce sont des commérages qui les auraient opposées. Marie-Catherine F. disait s’être sentie harcelée depuis plusieurs mois. Et c’est un commentaire de la victime sous une vidéo publiée sur Facebook (sur laquelle figurait l’accusée) qui a manifestement été l’incident de trop. "Pas mal le ti son mais par conte na un grooooooos thon bieeeeen nooooooir i fait la masse dedans pareil la joue percé toute, a li son place thon doit être da piscine. Cherché l'erreur mes amis", pouvait-on lire.



Elle s’était donc rendue au domicile de la victime pour discuter et assure avoir emporté un couteau pour se protéger si la discussion venait à s’envenimer. Et c’est le cas, la victime a menacé de pousser l’accusée dans l’escalier si elle ne quittait pas les lieux. Puis le coup de couteau est parti.



Envoyée en urgence à l’hôpital, la jeune fille a dû subir une ablation de la rate.



Marie Catherine F. sera donc jugée pour avoir commis volontairement des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Ce qui ne jouera surement pas en sa faveur est le fait qu’une autre amie s’était disputée avec l’accusée fin 2015 et que cette dernière était rentrée chez elle pour chercher un couteau. La cour en décidera.