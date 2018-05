Assises: Une femme jugée pour avoir secoué sa fille, la handicapant à vie

À deux mois et demi, la petite victime souffre déjà de fractures des côtes, d'une hémorragie rétinienne et de lésions cérébrales.



Les faits remontent à décembre 2013, lorsqu’un signalement est fait au CHU de Saint-Pierre. Le cas de maltraitance est pris en charge par le parquet. Sa mère est présentée aujourd’hui devant la cour d’assises et nie être à l’origine des sévices.



Pourtant la petite fille garde aujourd’hui encore des séquelles graves et sera sûrement handicapée à vie.



La mère sera défendue par Me Amel Klifi Ethève, la partie civile par Me Frédéric Hoarau. Le procès se tiendra sur deux jours.