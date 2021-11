A la Une . Assises : Un braqueur au grand cœur et deux menteurs

Au troisième jour de leur procès, Ludovic Fontaine, le sentimental, et Anthony Robert, le dur à cuire, sont d'accord sur un point : Charles Latchimy n'a participé à rien. Pour le reste, les versions des deux accusés diffèrent, malgré les éléments à charge. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 10 Novembre 2021 à 22:00





Ce mercredi au troisième jour de leur procès, ce sont les faits de vol avec arme et séquestration, qui se sont déroulés à Piton Saint-Leu quelques jours avant le hold-up avorté du Super U, qui ont été abordés.



La veille, les membres de la famille xxxx ont témoigné du cauchemar vécu un soir de début août 2017. « On avait besoin d’argent. On a fait le coup avec Robert qui connaissait très bien le quartier. La dame, je lui ai dit de pas bouger pour qu’elle coopère. Elle criait et se débattait, alors je l’ai ceinturée pendant que Robert lui attachait les mains. Je lui ai tenu le menton trop fort et son dentier a cassé. Robert m’a donné un chiffon pour lui mettre dans la bouche. Elle m’a dit que j’avais cassé son appareil alors je lui ai mis le doigt entre les dents pour lui enlever un morceau et je lui ai proposé à boire. On lui avait attaché les pieds. Robert a fouillé la maison et est revenu avec trois fusils », a raconté Ludovic Fontaine, engoncé dans une chemise à fleurs, le col remonté dans le cou.



Ensuite, plusieurs membres de la famille qui vivaient à côté avaient été mis en joue: « Ne bougez plus, c’est un braquage » avaient sommé les agresseurs.



"Ne bougez pas, c'est un braquage !"



Ludovic Fontaine a donné de très amples détails et ponctué son discours de gémissements, d’excuses, tout en invoquant Dieu. Comme pour le braquage du Super U, il a dédouané son « ami Dada», Charles Latchimy, de toute participation.



Les empreintes de celui-ci sur la bombe lacrymogène que portait Fontaine, un hasard. Leurs téléphones coupés au moment des faits, une des marques de fabrique de la bande, une coïncidence. Autre point commun avec le reste de l’affaire : les multiples versions données pas les accusés au cours de la procédure ainsi que lors de l’audience criminelle. « Moi, je me suis confessé comme devant un prêtre. Maintenant, c’est au tour de Robert », a conclu Fontaine.



Une mémoire puzzle







Absolument pas d'accord , Anthony Robert s'est défendu bec et ongles face aux incohérences de ses arguments. Incohérences relevées par le président de la cour d'assises. Le Saint-Paulois a affirmé n'avoir jamais été présent à Piton Saint-Leu. Qu'il ait vécu pendant 4 ans à côté du libre-service appartenant à la famille volée et agressée : un hasard. Qu'un des voleurs ait été décrit coiffé de la cagoule de camouflage militaire qui lui appartenait, comme lors d'autres nombreux vols reprochés : une coïncidence.

Robert n'en démord pas. Un coup il travaillait à Boucan Canot dans un restaurant de plage. Une autre fois, il était à Saint-Pierre en famille au bord de la mer. Pendant ce temps, son téléphone bornait au domicile de Latchimy. Et après les faits, le même portable bornait entre Piton Saint-Leu, l'Etang Salé et Saint-Louis au même titre que celui de Ludovic Fontaine : encore un coup du sort.





Quant au déroulé exact de son après-midi, il ne se souvient plus vraiment. "Vous avez une mémoire puzzle", lui fait remarquer le président. Et comme la veille, lorsqu'un argument factuel lui est présenté, Anthony Robert change de version. Plusieurs fois, la remarque lui sera faite. Alors le jeune de 28 ans s'agace et refuse d'admettre l'évidence.



Les jurés ont-ils déjà une intime conviction?



A l'issue de trois jours d'audience, si certains faits reprochés ont été reconnus, il reste aux jurés à déterminer qui a fait quoi. Est-ce qu'Anthony Robert était présent à Piton Saint-Leu? A-t-il participé activement à ce vol avec séquestration? Et lors du



L'audience marathon s'est terminée tard dans la soirée, après les plaidoiries des parties civiles. Les avocats ont chacun montré leur détermination à convaincre le jury populaire de sanctionner sévèrement Ludovic Fontaine, déjà incarcéré pour des faits plus anciens et libérable en 2029, Anthony Robert, menteur et habile instigateur au casier constellé de faits de vol, et Charles Latchimy, chez qui les deux autres se sont toujours rendus avant et après les casses.



Tout comme l'appel de sa compagne sur son portable en début de soirée, alors qu'ils étaient censés être ensemble. Là aussi, Anthony Robert se perd dans de longues explications peu crédibles : "elle avait oublié son téléphone à la maison. C'est nos enfants qui étaient restés chez nous qui ont voulu nous joindre", avance l'accusé.

Quant au déroulé exact de son après-midi, il ne se souvient plus vraiment. "Vous avez une mémoire puzzle", lui fait remarquer le président. Et comme la veille, lorsqu'un argument factuel lui est présenté, Anthony Robert change de version. Plusieurs fois, la remarque lui sera faite. Alors le jeune de 28 ans s'agace et refuse d'admettre l'évidence.

A l'issue de trois jours d'audience, si certains faits reprochés ont été reconnus, il reste aux jurés à déterminer qui a fait quoi. Est-ce qu'Anthony Robert était présent à Piton Saint-Leu? A-t-il participé activement à ce vol avec séquestration? Et lors du braquage du Super U , y'avait-il une ou deux armes? Et qui a fait feu? Quant à Charles Latchimy, que ses deux co-accusés veulent innocenter, cette version est-elle crédible malgré les éléments qui tendent à prouver le contraire?

L'audience marathon s'est terminée tard dans la soirée, après les plaidoiries des parties civiles. Les avocats ont chacun montré leur détermination à convaincre le jury populaire de sanctionner sévèrement Ludovic Fontaine, déjà incarcéré pour des faits plus anciens et libérable en 2029, Anthony Robert, menteur et habile instigateur au casier constellé de faits de vol, et Charles Latchimy, chez qui les deux autres se sont toujours rendus avant et après les casses.

Vendredi, Bérengère Prud'homme, l'avocate générale, aura la parole en premier pour ses réquisitions. Puis, ce sera le tour des quatre avocats de la défense avant le verdict qui devrait tomber en fin d'après-midi.