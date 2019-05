Assises: Stéphane Molly reconnu coupable du décès de François Hoarau

Le vendredi 11 août 2017 à Saint-Benoît, Stephane Molly agressait deux de ses camarades, Bruno Dalleau et François Hoarau au sabre. Bruno était blessé à l'épaule, alors que François, décédait des suites de ses blessures, touché à l'artère fémorale.



Ce qui s'apparente à une banale altercation de bar entre copains, a fini dans un bain de sang, pour une simple histoire de bière. Ce jour là, Stéphane Molly avait été sollicité par François Hoarau pour lui payer à boire. Il refuse, des insultes fusent et Stéphane sort un sabre. Bilan final, un blessé, un mort et Stéphane Molly devant la cour d'assises.



Jugé depuis lundi, les versions des protagonistes divergent quelque peu. La partie civile tend à pencher vers un acte prémédité, thèse défendue par des témoignages et corroborée par Bruno Dalleau qui explique, lors de la reconstitution des faits en mars 2018, que Stéphane Molly avait son sabre caché dans son dos au moment des faits. La défense, de son coté, réfute cette thèse et atteste que l'accusé n'a jamais eu l'intention de donner la mort à son dalon.



Ce mardi matin, l'avocate générale a demandé de déclarer Stephane Molly coupable de meurtre. 15 ans de réclusion assortis d'une période de 10 ans de sûreté ont été requis, ainsi qu'un suivi sociojudiciaire et une peine de 5 ans en cas de manquement.