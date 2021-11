A la Une . Assises : Quatre coups de feu ont été tirés sur le vigile du Super U

Le procès aux assises de trois accusés marque la fin d'une période de vols à mains armées et d'une série de faits commis en 2017. Le braquage du super U de Saint-Paul avait choqué la Réunion. Les auteurs avaient ouvert le feu à quatre reprises sur le vigile du magasin. Gravement blessé, l'homme avait fait preuve d'héroïsme en s'opposant aux deux braqueurs. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 9 Novembre 2021 à 10:11





Anthony Robert, 28 ans, défendu par Me Goerges-André Hoarau et Me Marie Briot, reconnait le vol de la station total des Tamarins, le braquage du super U de Saint-Paul et avoir ouvert le feu sur le vigile, mais conteste les faits de séquestration à Piton Saint-Leu.



Les six autres faits ont été disjoints car il n'y a pas usage d'arme



Son acolyte Ludovic Fontaine, 33 ans, défendu par Me Sébastien Navarro, reconnait tous les faits qui lui sont reprochés et prend soin de préciser qu'il était avec Anthony Robert. Le troisième accusé, Charles Latchimy, 47 ans, défendu par Me Jean-Jacques Morel, conteste tout.



Pour mémoire, ces trois faits, jugés aux assises, font partie d'une série de neuf faits au total, qui sont pour la plupart des vols de coffres-forts. Les six autres faits ont été disjoints car il n'y a pas usage d'arme. Ils ont été ou seront jugés en audience correctionnelle sachant que leurs points communs sont Ludovic Fontaine et Anthony Robert.



"Une forme longiligne dans un drap porté comme un bébé"



Le travail de recoupement d'un faisceau d'indices réalisé par les enquêteurs de la gendarmerie avait permis, après le braquage du Super U, de remonter rapidement vers les accusés. Ils avaient été vus ensemble par deux pompiers, s'enfuyant avec "une forme longiligne dans un drap porté comme un bébé". Suite à un renseignement, ils avaient eu le retour de ce détail qui n'était pas paru dans la presse et ne pouvait être connu que par les auteurs. Après étude des habitudes téléphoniques et vestimentaires, ils avaient conclu que les deux accusés pouvaient faire l'objet d'une garde à vue afin de répondre à leurs interrogations sur leurs emplois du temps. La suite est connue.



Quatre coups de feu ont été tirés en direction du vigile du Super U



Les experts balistiques sont unanimes : quatre coups de feu ont été tirés en direction du vigile du Super U avec un fusil de calibre 12 mm. Le premier coup était en l'air et l'a blessé légèrement à une distance de 8m environ par ricochet. Les deux suivants sont tirés à 5m de distance et l'ont blessé au bas du ventre et à l'avant du bras droit. Le dernier, avec une balle de gomme-cogne, est tiré dans sa cuisse. "Potentiellement, tous les coups auraient pu être mortels sauf le premier, tiré vers le haut", affirme l'expert à la cour. La seule chose qu'il ne peut affirmer, c'est qu'ils aient été tirés avec la même arme.



30 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre



