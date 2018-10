Assises: Poignardée plusieurs fois au visage, elle survit

Le 1er avril 2017, c’est la panique chemin des Serpentines à Bellepierre, Saint-Denis. Une femme est grièvement blessée et souffre de plaies profondes au visage, à l’oreille, à l’avant-bras et à la main. Des blessures justifiant une incapacité totale de travail initiale de 6 mois.



Une fois de plus, les circonstances sont dramatiques mais simples : il s’agit de l’acte impardonnable d’un ex-mari. Alors que la victime se trouvait chez elle et rangeait les courses à l’aide de son fils ainé âgé de 14 ans, Tariq Javed a fait irruption dans l’appartement avant de se jeter sur son ex-femme, la tirer par les cheveux et la poignarder à multiples reprises.



Ce n’est que grâce à l’assistance de voisins que l’homme, qui continuait son acharnement malgré tout, a pu finalement être maitrisé et la victime, sauvée. Il avait ensuite pris la fuite à bord d’une voiture de location. Retrouvé peu après à proximité du skate park de Champ Fleuri, torse nu, un punch à la main, sur la banquette arrière du véhicule, Tariq Javed avait été placé en garde à vue.



Une séparation, des droits de visite, une histoire de pension alimentaire… Les disputes ont vite dérapé et Tariq Javed, décrit comme violent et dépressif, aurait harcelé son ex-femme à plusieurs reprises jusqu’à tenter, peu avant les faits, de s’introduire chez elle, armé d’un couteau.



L’homme de 65 ans d’origine pakistanaise est jugé ce vendredi devant la cour d’Assises. Un procès qui devrait se conclure lundi.