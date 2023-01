Assises : Les grands procès criminels des quatre prochains mois

La première session d'assises de l'année 2023 débute le 31 janvier prochain par plusieurs affaires de viol dont, en appel, celle de Jean-Francis Blondel. Le psychothérapeute qui officiait sous une bulle est accusé d'avoir violé de nombreuses patientes après avoir réussi à les convaincre qu'il allait soigner leurs maux grâce à des massages qui se transformaient par des agressions sexuelles et des viols. Condamné en première instance à 13 ans de réclusion, le septuagénaire a souhaité être rejugé. Il encourt une peine de 20 ans de prison. Depuis, les femmes abusées se sont rassemblées au sein d'un collectif. Fin février, Georget et Kévin Hoarau seront à nouveau dans le box des accusés pour l'assassinat de Maximin Chane Fane , 73 ans, sauvagement tué en mars 2019 d'une vingtaine de coups de couteau portés de façon gratuite et cruelle au propriétaire sans défense du logement qu'ils occupaient. Le père et le fils ont été condamnés à 25 et 20 ans de réclusion criminelle. Contrairement à leur premier procès, les deux accusés comparaitront détenus.