Assises: Le "violeur du Crous" encourt 15 ans de réclusion criminelle

Pour avoir violé une étudiante de 17 ans dans les douches communes de la résidence du Crous le 26 septembre 2016, Kevin Victoire fait face aujourd'hui aux jurés de la cour d'assises. Il encourt jusqu'à 15 ans de réclusion.



Kevin Victoire s'était faufilé dans les douches communes de la résidence étudiante, piégeant sa victime qui n'a rien pu faire. Alertés par les cris de la malheureuse, plusieurs locataires de la résidence ont extirpé cette dernière des mains de son bourreau.



Après deux mois de cavale, ce dernier avait été appréhendé par les gendarmes de Saint-Paul le 23 novembre 2016.



Lors de sa garde à vue, Kevin Victoire avait reconnu l'agression mais pas les faits de viol. Mais il se rétractera quelques temps après, affirmant n'avoir jamais été dans les douches au même moment que la victime.



Jugé ce lundi et ce mardi, il sera défendu par Me Alex Vardin. La partie civile est défendue par Me Marie Briot, supplée par Me Marion Menot pour l'accusation.