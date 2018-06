La grande Une Assises: Le "gourou de l'Étang-Salé" nie les viols et conteste une partie des violences

Le "gourou" prend-il peur ? Devant la cour d’Assises pour son deuxième et dernier jour de procès, Philippe Bernard Beldan, le "gourou de l’Étang-Salé" nie la plupart des faits. Non, le "sorcier malgache" n’a pas violé son adepte mineure pendant des années. Pareil pour une autre adepte, mère de famille. "Les rapports étaient consentis", affirme-t-il. Elles prenaient même "du plaisir". Mais elle maintiennent avoir été sous l’emprise d’un homme qui se disait en contact avec les ancêtres et suivant leurs ordres. La plus âgée avoue avoir accepté les relations afin de protéger ses propres enfants.



Et en garde à vue, Philippe Beldan avait avoué. La manipulation, les viols et les violences. Les sodomies, les coups de bâton, les privations de nourriture… Niveau violences, c’est l’un des adeptes qui servait principalement de "souffre-douleur" et d’ "esclave" de Philippe Beldan, voire même de la "communauté".



Mais ce serait sa femme, Claudie Domitin, accusée également de violences à son égard, qui l’aurait initié à tout ça. Il disait ne pas pouvoir travailler car il n’aimait pas transpirer. Aujourd’hui il explique que c’est elle qui lui aurait dit qu’il n’était pas fait pour travailler. "Je travaille avec les ancêtres, c’est comme ça". D’où les salaires de ses adeptes versés sur son compte…



Une femme présentée comme une victime, selon son avocat, "la plus ancienne des victimes". Élevée par un père violent et une mère soumise, elle explique avoir reproduit le schéma. "Aujourd’hui, je me dis qu’est ce que j’étais conne".



Les accusés seront fixés sur leur sort dans la journée.

Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com Lu 505 fois