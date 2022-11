La grande Une Assises : Le brillant lycéen conçoit un plan machiavélique et tente d'assassiner sa camarade

C'était le 16 mai 2019. Soubaya, 18 ans, tendait un piège mortel à une élève de sa classe de Terminale qu'il avait entrainée dans un hangar désaffecté de Sainte-Marie pour la violer et la tuer. Les faits pour lesquels il encourt la perpétuité ne s'étaient pas déroulés comme prévu. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 2 Novembre 2022 à 05:57





Soubaya, 21 ans, aujourd'hui, va tenter de convaincre les jurés de la cour d'assises qu'il a changé. Il y a un an, alors qu'il s'exprimait devant la chambre de l'instruction afin d'argumenter sa demande de remise en liberté en attendant son procès, il indiquait "qu'il regrettait d'avoir fait souffrir une personne gratuitement". Cette remise en question n'enlève rien à la cruauté de ce qu'il a fait subir en mai 2019 à une de ses camarades scolarisée comme lui au Lycée le Verger à Sainte-Marie. Particulièrement brillant , une fois n'est pas coutume dans le box des accusés de la cour d'assises, le vingtenaire s'enfermant dans un monde virtuel avait prévu les moindres détails du plan mortel qui devait coûter la vie à sa proie. Accro aux jeux vidéos, il aurait agi comme dans l'un d'entre eux, oubliant peut-être au passage que sa victime était faite de chair et d'os.

Soubaya s'était muni de plusieurs armes , corde, barre de fer, couteau pour violer et tuer sa camarade qu'il avait attirée dans un hangar désaffecté de Sainte-Marie. Il était ensuite censé effacer toutes les preuves de son crime et faire disparaitre sa victime. Cette dernière avait réussi à déjouer le guet-apens qui lui avait été tendu et était parvenue à s'enfuir. Alors que Soubaya lui aurait asséné de nombreux coups et frappé la tête au sol, elle aurait réussi à communiquer avec lui et le convaincre d'aller lui chercher de l'eau profitant de ce moment pour partir en courant. En détention provisoire depuis les faits, Soubaya a réussi son baccalauréat et continué ses études supérieures en mathématiques en prison. Malgré ces bons résultats, les magistrats interrogés au sujet du prolongement de sa détention ont évoqué "le caractère calculateur et le discours manipulateur" de l'accusé pour justifier leur refus. Mais selon ses conseils, le jeune garçon auquel quatre experts psychiatres se sont intéressés ne serait pas un psychopathe. Mais plutôt un être immature, isolé, qui avait des problèmes relationnels avec les filles, confondant ses fantasmes avec la réalité. L'audience criminelle s'ouvre ce mercredi matin avec l'installation des jurés. Le verdict devrait tomber vendredi. Soubaya encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour tentative d'assassinat. Les faits de viol qui lui étaient initialement reprochés n'ont pas été retenus dans la poursuite.