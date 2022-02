A la Une . Assises : "L'ogre de St-Benoit" condamné à 30 ans de réclusion criminelle

Depuis mercredi, Guy Giron est dans le box de la cour d'assises pour avoir séquestré, violé et battu sa compagne et ses deux belles-filles. Jeudi après midi, l'avocate générale a requis une peine de 30 ans de réclusion criminelle à son encontre. Ce vendredi matin, il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté des deux tiers. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 25 Février 2022 à 10:30





Guy Giron est accusé d'avoir pris en otage puis battu et violé ses deux belles-filles ainsi que leur mère. Les faits auraient duré sept années. En 2017, celui qui a été surnommé "l'ogre de Saint-Benoit" avait été mis en examen et incarcéré le temps de la procédure qui le mène aujourd'hui dans le box des accusés de la cour d'assises pour la seconde fois de son existence.



Jeudi en fin d'après-midi, l'avocate générale a requis une peine de 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sureté des deux tiers. La plaidoirie de la défense s'est terminée jeudi soir. Les jurés sont entrés en délibération ce vendredi matin à la première heure et ont décidé de le condamner à 30 années de réclusion criminelle avec une peine de sureté des deux-tiers.



