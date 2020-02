Assises : L’arnaqueur manque de faire perdre un oeil à sa victime

Les faits remontent au mois d’octobre 2017. Ben Moussa M., St-Andréen de 25 ans, décide d’arrondir ses fins de mois en vendant un chien à Luciano V. Ce dernier se rend alors compte que l’animal en question est recherché par son vrai propriétaire. L’occasion faisant le larron, Luciano V. décide de demander une rançon au maître légitime du chien. Finalement, la police est présente lors du rendez-vous et le St-Andréen finit au commissariat.



Une fois dehors, Luciano V. Se rend à la résidence Ylang-Ylang pour demander des comptes à Ben Moussa M. sur cette arnaque. Un râlé-poussé s’en suit et Ben Moussa va chercher une carabine avant de tirer sur son adversaire. Le jeune homme a failli perdre son oeil et souffre toujours de plusieurs séquelles.



C’est donc sur la préméditation ou non que les jurés devront trancher. Le verdict est attendu mercredi si aucun report d’audience n’a lieu.