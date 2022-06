A la Une . Assises : L'agresseur au cutter jugé pour tentative d'assassinat et viol

Le 9 août 2019 aux alentours de 11h, les policiers du commissariat de Saint-Denis sont appelés pour une agression à l'arme blanche à Montgaillard. À leur arrivée, des témoins désignent un homme portant un T-shirt immaculé de sang, le désignant comme ayant tué sa femme. Celui-ci a tenté de fuir mais les témoins présents l'ont rattrapé. Il est interpellé et reconnait être l'auteur de l'agression. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 29 Juin 2022 à 08:46

Le 9 août 2019, un homme de 49 ans, quitté par sa compagne et mère de ses deux filles, s'est rendu chez son ex sous prétexte de lui proposer de réparer sa voiture. Il sait qu'elle a une relation avec un autre homme. Alors qu'il essaye de renouer avec elle, il comprend qu'elle ne reviendra pas.



Ce matin-là, il guette son ex-compagne et, alors qu'elle sort de chez elle, la surprend et la force à rentrer. Il la somme de ne pas crier puis lui ligote les membres et la bouche. Il l'insulte et, armé de son cutter, lui intime de lui faire une fellation. Il profère des menaces au cas où elle serait tentée de le mordre. Il finit par lui asséner un coup de cutter à la gorge.



L'employeur de la dame, inquiet de ne pas la voir arriver, prévient la famille. La mère et la sœur de la victime se rendent sur les lieux, et entendent la femme crier. La sœur pénètre l'appartement situé au rez-de-chaussée, par la fenêtre, et découvre une scène d'horreur : les deux ex-conjoints gisent dans leur sang. L'homme s'est coupé les veines avec le cutter qu'il a utilisé pour tenter d'égorger son ex-compagne. Il prend la fuite, mais est rattrapé par des travailleurs d'un chantier voisin. Durant sa fuite, il tente de nouveau de s'ouvrir les veines.



L'agresseur est interpellé puis placé en garde à vue. La victime, dont le pronostic vital est dans un premier temps engagé, sera sauvée grâce à la prise en charge efficace et rapide des secours.



Mis en examen pour tentative d'assassinat et viol, l'individu reconnait les faits à l'exception du viol. Selon lui, c'est elle qui lui aurait proposé l'acte sexuel.



L'accusé est jugé ce mercredi 29 juin 2022 devant la cour d'assises de La Réunion. Le procès, d'une durée de trois jours, rendra son verdict le vendredi 1er juillet dans la journée. L'accusé est défendu par Me Sébastien Navarro.



