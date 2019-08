Assises: Jugé pour avoir battu sa femme à mort à coups d'enceintes

Comme c’est malheureusement trop souvent le cas, une femme perdait la vie le 28 octobre 2017 sous les coups de son conjoint. La scène, d’une violence extrême, avait marqué les esprits. Dans leur appartement à la Trinité, Saint-Denis, Jean-Yves Gobalraja, 52 ans à l’époque, avait battu sa femme Corine, 43 ans, à mort. Il affirmait ne pas avoir eu l’intention de la tuer.



On peut supposer autrement, au vu de l’état de l’appartement. Le sang de la victime recouvrait même les murs. Il l’avait rouée de coups d’enceintes d’un home-cinéma, surtout au visage, à de nombreuses reprises ; et ce malgré l’intervention des voisins qui n’ont rien pu faire.



Jugé devant la cour d’Assises ce lundi, Jean-Yves Gobalraja est attendu à la barre pour expliquer son geste. À l’époque, le couple était en instance de divorce, mais vivait sous le même toit avec leurs deux filles d’une vingtaine d’années et leur petite-fille. Il aurait eu du mal à accepter la concrétisation de la rupture et une dispute sur fond de jalousie aurait éclaté.



Un moment de colère et de folie ? Le jour de la reconstitution des faits, alors qu’il s’est retrouvé à nouveau dans le salon ensanglanté de son appartement, il s’était dit "bouleversé". Ce lundi sera peut-être l’occasion d’en dire plus à ses filles, aujourd’hui orphelines de leur mère.