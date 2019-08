Assises : Il fauche son ex et son compagnon en fourgonnette

Retour ce lundi sur une scène d’une rare violence en pleine rue, en plein jour, à la Rivière Saint-Louis le 5 mars 2017. Devant la cour d’Assises sera jugé Jean-Pierre Imouche, 60 ans, pour meurtre et tentative de meurtre.



Vers 11h ce jour-là, une fourgonnette fauche un couple qui traversait la route près du rond-point "Cactus". La femme, 47 ans, décédera sur place. L’homme, 36 ans, sera transporté à l’hôpital dans un état grave, mais survivra. Au volant, Jean-Pierre Imouche. Le couple : son ex-compagne et son nouveau copain.



C’est suite à une course-poursuite avec des gendarmes qui se trouvaient par hasard non loin du drame que le conducteur a été interpellé. Il reconnaîtra l’acte délibéré alimenté par une grande colère.



Le plus inquiétant : l’accusé était sorti depuis peu de prison après avoir été condamné par la cour d'assises, et aurait débuté une relation avec Nicole Payet, mère de deux enfants. La prison ne l’a manifestement pas marqué ni aidé à contrôler ses accès de violence.



Jean-Pierre Imouche encourt la perpétuité. Le délibéré est prévu mardi.