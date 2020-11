A la Une . Assises: Expédition punitive meurtrière pour une CB peut-être volée

Trois hommes sont jugés à partir de ce mardi devant la cour d'assises de Saint-Denis pour le meurtre de Jean-Dany Mussard. Il avait été découvert sans vie à son domicile de Bras Fusil le 17 décembre 2017. L'enquête de la gendarmerie mettra en évidence qu'il a été tabassé et volé par ses bourreaux le mercredi 13 décembre 2017, puis laissé pour mort avant que son corps en état de décomposition avancée soit retrouvé par un agent d'entretien. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 23 Novembre 2020 à 10:47 | Lu 146 fois

Lors de cette session de la cour d'Assises, les procès se suivent et se ressemblent. Pendant quatre jours, les jurés auront devant eux, trois hommes âgés entre 29 et 33 ans, mis en examen pour avoir volontairement donné la mort à Jean-Dany Mussard âgé de 43 ans au moment des faits. Il s'agirait encore une fois d'une expédition punitive ayant pour raison un motif futile sans aucune preuve de sa véracité.



Battu à mort pour une carte bleue soi-disant volée



Les trois co-auteurs présumés recherchaient la victime depuis plusieurs jours et lui reprochaient d'avoir séquestré la belle-mère de l'un d'entre eux, puis de lui avoir dérobé sa carte bleue. L'enquête de voisinage finement menée par les gendarmes, montrera qu'ils sont passé à l'acte le mercredi 13 décembre. Le corps a été découvert le vendredi 17 décembre car un voisin s'est plaint de mauvaises odeurs émanantes du 3è étage de l'immeuble.



Après le regroupement de tous les indices ainsi que des témoignages, deux personnes sont interpellées puis placées en garde à vue le 30 décembre. Mis en cause par les deux gardés à vue, le troisième sera interpellé puis placé à son tour en garde à vue le 23 janvier 2018. Ils seront tous les trois déféré devant un juge, puis placé sous mandât de dépôt par le juge des libertés et de la détention.



Lors de leurs auditions, il apparait clairement que chacun d'entre eux nie avoir donné la mort à Jean Dany Mussard. Les jurés auront quatre jours pour se faire une idée de cette sordide affaire de meurtre. Le délibéré sera rendu vendredi 27 novembre. Les trois accusés encourent une peine de 30 ans de réclusion criminelle.



