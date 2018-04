Assises: Didier Nauche jugé pour avoir égorgé sa femme sur le parking de Jumbo

Didier Nauche est devant les Assises ce lundi et mardi pour répondre de l’assassinat de sa femme. Il encourt la réclusion à perpétuité.



C’est à une scène d’horreur plus qu’inattendue en plein après-midi, sur le parking d’un centre commercial, à laquelle ont assisté les nombreux clients de la grande surface ce 21 janvier 2016. Géraldine Nauche sort du Jumbo de Sainte-Marie accompagnée d’un de ses deux fils et de sa mère.



C’est vers 16h30 qu’elle est violemment percutée sur le parking par une voiture, celle de son mari. Il sort ensuite du véhicule, se dirige vers son corps inanimé, la frappe à plusieurs reprises, l’attrape par les cheveux et lui porte plusieurs coups de couteau au cou.



Didier Nauche était ensuite remonté dans sa voiture et reparti. Direction la gendarmerie où il a déclaré avoir tué sa femme.



Séparé de Géraldine Nauche depuis quelques semaines, il aurait très mal vécu cette situation. C'est peu dire. Violent et jaloux, il aurait menacé sa femme et ses enfants de mort. Lors d’une première séparation en 2007, il les aurait menacés avec un couteau et aurait blessé le fils aîné à la main. Et là, le 2 janvier 2016, au moment de leur séparation, il aurait réveillé sa femme en la saisissant par le cou, mimant un étranglement.