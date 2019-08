Assises: Attaquée à coups de hachette par son ex en pleine rue

Frédérick Fetisoi, est jugé aujourd'hui devant la cour d'assises pour des faits qui se sont déroulés le 19 février 2018. L'homme est en voiture avec un dalon, Metanire David, lorsqu'il provoque volontairement un accident. Il percute une autre voiture dans laquelle se trouve son ex-compagne et son petit ami.



Il sort alors de sa voiture, va vers son ex-compagne et lui assène de nombreux coups de hachette. Si la victime s'en tire, elle présentera une fracture ouverte au fémur ainsi que de nombreuses plaies. Prise en charge par les secours, son état sera jugé critique à l'arrivée des secours.



Les deux hommes sont été interpellés le lendemain par les gendarmes et placés tous les deux en garde à vue. Frédérick Fetisoi est mis en examen pour des faits de tentative de meurtre alors que Metanire David est mis en examen pour complicité de tentative de meurtre. Leur procès se déroule pendant ces trois prochains jours devant la cour d'assises de Saint-Denis.