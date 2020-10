A la Une .. Assises : 30 ans de réclusion pour Marlène Ouledi et 20 ans pour François Chari

Après cinq jours d'audience où se sont succédés plus d'une trentaine de témoins et d'experts, les débats se sont terminés dans ce procès en appel sur fond d'empoisonnement. Déjà condamnés à 30 et 25 ans de réclusion criminelle en première instance, Marlène Ouledi et François Chari ont reçu le verdict final ce vendredi. La décision est tombée : la même peine qu'en première instance pour l'accusée principale. Son complice écope quant à lui de 5 ans de moins. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 30 Octobre 2020 à 19:25 | Lu 4456 fois

Pendant quatre jours, la cour d'assises de la Réunion a entendu les protagonistes de cette affaire d'empoisonnement d'un homme, Éris Samy, par sa femme, Marlène Ouledi, qui voulait hériter de tous ces biens. Elle se rendra compte, quelque temps après son décès qu'elle n'a que l'usufruit de ses biens et non la propriété. Qu'importe, elle décide, par l'intermédiaire de son amant, François Chari, tisaneur et sorcier sur les bords, de liquider aussi les filles de son défunt mari voir toute la famille si nécessaire.



Si le tisaneur a fourni le produit à base de bois de rempart pour empoisonner le mari, il refuse de s'en prendre aux enfants. Il décide de prévenir les filles que leur belle maman a tué leur père et qu'elle en veut à leur vie. Une plainte est déposée, une information est ouverte qui aboutira par la mise en examen et le placement en détention provisoire des deux amants. Le 2 juin 2017, après 3 jours d'audience à la cour d'assises de La Réunion, Marlène Ouledi avait été condamnée à 30 de réclusion criminelle tandis que François Chari écopait de 25 ans de réclusion criminelle. Ils avaient immédiatement fait appel de cette décision.



Ce vendredi, au terme de 5 jours d'audience en appel devant la Cour d'Assises, l'avocat général a détaillé l'ensemble du dossier avant de conclure: "Cette mort n’a de naturelle que les toxines qu’elle lui a administrées. Leur culpabilité ne fait aucun doute". Il a requis une peine de réclusion criminelle à perpétuité avec période de sûreté de 22 ans pour Marlène Ouledi, accusée d'empoisonnement et tentative d'assassinat, et de 25 ans pour François Chari, accusé de complicité d'empoisonnement .



Le délibéré est tombé dans la soirée : 30 ans de réclusion criminelle avec 15 ans de période de sûreté pour Marlène Ouledi et 20 ans pour François Chari.



