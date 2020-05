A la Une . Assises : 30 ans de réclusion criminelle en appel pour Alain Payet

Après deux jours de procès à la cour d'Assises, Alain Payet est fixé sur son sort. Accusé du meurtre de sa compagne Jocelyne Bègue, l'homme avait été condamné à la perpétuité le 4 juin 2018. Une condamnation pour laquelle il avait fait appel. Par Amandine Dolphin - Regis Labrousse - Publié le Jeudi 28 Mai 2020 à 18:00 | Lu 174 fois





En fin de journée, le verdict est tombé, Alain Payet a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Ce jeudi après-midi, l'avocate générale avait demandé la réclusion criminelle à perpétuité. Une réquisition identique à la peine prononcée en première instance à l'encontre d'Alain Payet. L' homme de 69 ans est de retour aux Assises après avoir fait appel . Il est accusé du meurtre de sa compagne Jocelyne Bègue.Durant le procès, cet ancien policier du Port, déjà condamné en 1996 aux Assises pour le viol des deux filles de sa femme de l'époque, âgées de 8 et 11 ans, a d'abord choisi le silence avant de finalement commencer à s'exprimer. Pour l'accusé, la mort de Jocelyne Bègue est un "accident" . Il nie l'intention de tuer. Une défense qui a peiné à convaincre le tribunal.En raison de son âge, aucune peine de sûreté n'a été requise, mais l'avocate générale a également demandé la suppression de ses droits civiques et civils pendant 10 ans.En fin de journée, le verdict est tombé, Alain Payet a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle.